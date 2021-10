La pandemia obligó a dos jóvenes de Guasave emprender y han tenido éxito

Guasave, Sinaloa.- Dos jóvenes de Guasave tenían el sueño de abrir su propio restaurante en la ciudad, sin embargo, la pandemia fue un gran obstáculo para poder llevarlo a cabo pues era complicado encontrar empleo en su área en el municipio y tuvieron que ahorrar dinero realizando distintas actividades fuera de su zona de confort.

Nancy Rodríguez Sánchez destacó que para ser emprendedor “uno tiene que arriesgarse”. A pesar del miedo y la incertidumbre ella y su pareja lograron su meta en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19.

Rodríguez Sánchez comentó que desde muy chica le gustaba estar dentro de la cocina experimentado variados platillos debido a que a los 14 años en la secundaria llevaba la materia, por lo cual cada día le motivaba aprender más, ya que era algo muy divertido.

Detalló que debido a esto estudió la carrera de gastronomía, en la que conoció a Hermes Genaro Rodríguez, su actual pareja y socio.

Explicó que durante la carrera estudiaba y trabajaba de medio turno con la finalidad de poder ayudarle a sus padres con los gastos de la carrera, la cual en ocasiones era un poco costosa por los materiales que se tenían que utilizar.

Hermes Genaro Rodríguez explicó que desde que se graduaron ya tenían en planes poder realizar su propio restaurante, pero la pandemia fue un gran obstáculo debido a que perdieron sus empleos por la enorme crisis económica que se vivió alrededor del mundo.

“Yo trabajé dos años en Culiacán, me gradué y fue un poco complicado encontrar trabajo por los tiempos de pandemia, no tenía trabajo y empecé a hacer lo que mejor sé, cocinar, vender pasteles y sí, me fue muy bien”, destacó Nancy.

Expresó que ahí fue cuando inició el proyecto, donde se mezclaron tanto la comida tradicional mexicana como la repostería con fondant, ya que en Guasave no era tan popular en ese entonces.

Hermes Genaro Rodríguez explicó que desde que inició la pandemia fue muy difícil encontrar trabajo en su área, por lo cual decidió buscar un trabajo fuera de su zona de confort, optando por trabajar como herrero y electricista en un negocio familiar mientras ahorraba.

Destacó que fue una etapa muy difícil y que en algunas ocasiones pensaron en tirar la toalla, pero su sueño de tener su propio negocio era más grande.

Genaro y Nancy viajaron a la Ciudad de México para capacitarse trabajando en cocina tradicional y dar lo mejor de sí, por lo cual ahora pueden ver su esfuerzo hecho realidad y el poder decir que son un caso de éxito en el tema de emprendimiento.