La próxima semana definen regreso de alumnos a aulas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán en los municipios de Guasave y Sinaloa, Dora Alicia Soto Soto, comentó que la semana próxima se definirá el posible regreso a las clases presenciales.

“Del 16 al 19 de marzo se estarán definiendo las condiciones para el regreso a las clases presenciales, si es que se dan. Eso se definirá en una reunión en conjunto entre la Sepyc, la Secretaría de Salud y Coepris, donde se revisarán los puntos y se acordará algo más tangible y exacto para poder informar a la sociedad de este regreso a clases”, señaló.

Protocolos

Actualmente se comenzó a trabajar en los proyectos de sanitización y limpieza general de los planteles educativos, reveló la funcionaria estatal.

Los planteles deben de estar limpios, sanitizados, y con material de higiene, como gel y jabón, además de cuidar que los niños tengan un cubrebocas para llevar al aula, de esa manera nos estamos preparando, y existe un programa en la Sepyc para poder facilitarles un cubrebocas a los de bajos recursos”, explicó.

La jefa de los Servicios Regionales del Petatlán comentó que se les darán cursos a los padres de familia para informarles sobre los protocolos de seguridad y las indicaciones por medio de la Secretaría de Salud para prevenir posibles contagios de Covid-19.

“La estructura educativa está echada para adelante, al pie del cañón con las indicaciones, ya que las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública que se nos envían son para acatar que las escuelas estén limpias y con cursos para padres de familia y directores para explicarles cómo sería el retorno a clases, que se va a dar escalonado, primero a voluntad de los padres de familia, siempre y cuando hayan bajado mucho los contagios y que la Secretaría nos dé la fecha exacta para que esto ocurra”, comentó Soto Soto.

Criterio

Por el momento no se visualiza un regreso a clases a corto plazo, pero en dado caso que haya una posibilidad de regresar a las clases presenciales, explicó que no se puede obligar a ningún padre de familia a traer a sus hijos a la escuela, eso será a consideración por parte de ellos, si no optarían por las clases virtuales.

No se puede obligar a nadie a asistir a las clases presenciales, los padres de familia tendrán que tener voluntad de enviarlos y será porque sientan la certidumbre de que no va haber ya contagios”, acotó.

Voluntariado

Los centros comunitarios de aprendizaje que se han venido dando a lo largo de este ciclo escolar, porque hay maestros que viven en la misma comunidad donde laboran, mencionó, entonces ellos detectan que los casos vulnerables de aquellos niños que no tienen una computadora, un teléfono con fácil acceso a internet y poder hacer las clases virtuales.

“Admirable el trabajo de los maestros, de los directores, de los supervisores y jefes de sector ante esta época de crisis, definitivamente aquí nos damos cuenta de la calidad humana, de la calidad de profesionales que tenemos en educación”, señaló la titular de la SEPyC en los municipios de Guasave y Sinaloa.