La realidad supera las cifras del Coneval en pobreza: Rubio

Guasave, Sinaloa.- Como insensibles y cínicas calificó Román Rubio López, activista por la defensa de grupos indígenas que habitan en la sierra de Sinaloa, las declaraciones hechas por Gonzalo Hernández Licona.

Y es que el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aseguró que, de acuerdo con cifras que ellos tienen, la pobreza extrema en Sinaloa es apenas del 2.6 por ciento, de las más bajas del país, y en algunas zonas está a punto de desaparecer.

Rubio López aseguró que ese tipo de declaraciones son de alguien que no ha salido de la oficina, pues la realidad que viven cientos de personas, al menos en lo que compete a la sierra del municipio de Sinaloa, es otra y muy distinta de la que el funcionario federal presume en el discurso.

“Todo mi respeto a estas declaraciones, pero lo que yo he visto a lo largo de toda la sierra de Sinaloa es pobreza, pobreza y extrema pobreza. Lo último que visitamos que fue El Duraznito, comunidad que pertenece a la sindicatura de San José de Gracia, en el municipio de Sinaloa, fue lo más grave de la pobreza que yo he observado”.

Lamentó que este tipo de instituciones no miden, visitan, ni siquiera saben dónde están ubicadas estas comunidades.

Pobreza extrema En las comunidades de los altos de la sierra de Sinaloa la población no tiene ni siquiera para comer, lamentó Román Rubio.

Estas personas, por la lejanía y el pretexto que se ha dicho por muchos años de la inseguridad, pero pocas veces se agrede a personas que van con el sentido de ver cómo viven”.

Insensibilidad y cinismo son los calificativos mínimos que merecen este tipo de declaraciones hechas por un funcionario que contradice enormemente a la realidad, agregó. “Lo que yo miré ahí en El Duraznito es un drama, y la verdad es que nos debe de llenar de vergüenza y de cierto ánimo para poder hacer algo para ayudarlos ahí”.

“Desde mi muy particular punto de vista estos datos no son reales, la realidad es otra ahí, porque lo que yo conozco de manera muy detallada es el municipio de Sinaloa y sé de la pobreza, pero aunque no fuera el municipio de Sinaloa, en general en todo el estado así es”.