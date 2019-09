La titularidad no es un hecho que sea mía

Guasave.- El regiomontano Arturo Omar Rodríguez Macías señaló no tener la seguridad de posicionarse como titular de la receptoría con el conjunto de Algodoneros de Guasave, pues no es el único elemento disponible en esa posición.

Este elemento es serio candidato para estar detrás del plato todos los días, esto debido a la experiencia que tiene en este circuito, además del buen año que tuvo en verano con Tecolotes de los Dos Laredos, donde fue el cácher titular.

Futuro

El pelotero de 27 años afirma llegar en un buen momento a esta organización, pues terminó jugando 87 partidos como titular con la novena de Tecolotes y peleará fuerte para lograr ese mismo puesto en Algodoneros.

“Sí me fue bien con Tecolotes, jugué prácticamente toda la campaña regular y me siento listo y confiado para hacer también el trabajo en invierno”, detalló.

Afirmó no sentirse confiado de ya tener segura la titularidad en el equipo, pues tiene compañeros que son excelentes en esa posición, como es el caso del oaxaqueño Carlos Garzón, así como el joven guasavense, Abraham López.

“No estoy seguro de ser titular con Algodoneros, ya que tengo muy buenos compañeros que igual pelean el puesto detrás del plato”, comentó Arturo Rodríguez.

Sin embargo, el toletero señala que su rol dentro del equipo estará siendo definido por el cuerpo técnico y directiva del equipo blanquiazul.

Evolución

El exjugador de Tomateros, Yaquis y Cañeros en la Liga Mexicana del Pacífico, menciona haber tenido una importante evolución tanto en el aspecto defensivo como el ofensivo, ya que durante el verano pudo afinar detalles al estar viendo acción de manera constante.

“Claro, he venido evolucionando poco a poco con ayuda del trabajo propio y de mis coaches, sin duda alguna llego más maduro al equipo”, reflexionó el nativo de Monterrey.

Sin embargo, destaca el estar en una etapa de renovación con Guasave, donde la idea es hacer un buen trabajo colectivo con el resto de los compañeros para entre todos llevar al equipo a los primeros lugares en el standing.