La vida me sorprendió con la llegada de mi hijo: María Luisa Rodríguez

Guasave, Sinaloa.- María Luisa Rodríguez Mendoza es la orgullosa mamá de Luis Antonio Ismerio Rodríguez. Nació el 26 de septiembre de 1973 y en el 2010 tuvo la dicha de conocer el amor más tierno y puro, el de su hijo.

Tenía ya 36 años cuando se enteró que podría ser madre, teniendo ya su carrera como maestra y 16 años de servicio. Fue entonces que empezó a combinar las labores de docente y de madre de familia.

Docencia y maternidad

Es un ardua labor, ser mujer profesionista y cumplir también con el compromiso de criar y educar a un hijo y más como está la situación hoy en día, a veces los tiempos nos comen pero pienso yo que si a los niños les damos tiempo de calidad podemos compensar en cierta manera el tiempo que mamá no está con ellos”, expresó.

A veces una mamá que trabaja no puede estar con su hijo en muchos momentos especiales y contra eso se lucha cada día, aunque el trabajo sea en beneficio colectivo de la familia porque hoy en día tienen que trabajar papá y mamá para sacar adelante a los hijos.

Necesidades

Aun cuando no se está con ellos todo el día uno no se quita el nombramiento de mamá cuando llega a su centro laboral, opina, porque cuando uno no está con ellos tiene que estar al pendiente de lo que ocupan, de tener lista la comida, la ropa, de sus actividades extraescolares y todo lo que implica su sano crecimiento y desarrollo.

“Es muy bonito ser mamá, no me arrepiento, después que supe que estaba embarazada mi vida cambió, dio un giro de 180 grados porque yo estaba acostumbrada a ser sola, me casé grande, tenía 36 años y después de que decido casarme y llega Luis Antonio a mi vida cambió por completo, ya no era María Luisa la profesionista, ahora era María Luisa, la mamá y luego profesionista”, expone.

El pensamiento que dominó gran parte de su vida, de que nunca podría ser madre, quedó sin efecto cuando por fin lo logró, aunque señala que antes de su pequeño vivió experiencias inolvidables con “hijos adoptivos” a los que atendió dentro de las aulas.

La vida me sorprendió con la llegada de mi hijo, fue un regalo maravilloso”, refiere, “y sí me hubiera gustado tener más hijos, lo que pasa es que Dios no me los dio”.

Ahora María Luisa sueña con lo que toda madre: ver crecer a su hijo, orientarlo y verlo realizado como un profesionista, y ¿por qué no? un ejemplar padre de familia.