La violencia a trabajadores de la salud también viene del gobierno

Guasave, Sinaloa.- Es un discurso vacío, lleno de doble moral y sin sentido el que lanzan las autoridades estatales y federales, al recriminar las agresiones físicas que sufre el personal de salud en Sinaloa y en el país, expuso el médico José Luis Castro Montañez, dirigente de los trabajadores por contrato de la Secretaría de Salud de Sinaloa. Y es que el líder detalló que es evidente que el gobierno no siente como suyas las dificultades que pasa el personal, pues más allá de las palabras halagadoras no hay compromisos para mejorar las condiciones en las que ellos han trabajado desde hace años.

Otros tipos de violencia

"Nosotros hemos visto como se quejan los funcionarios, reprueban los actos de violencia física, pero ojo, la violencia económica, psicológica e incluso el terrorismo laboral, eso que ellos ejercen es igual o peor, ahora nosotros hemos levantado la voz para manifestar que muchos trabajamos sin insumos, sin equipo necesario para atender, con sueldos de lástima y además de esto con adeudo de compensaciones y bonos que datan de años anteriores, donde casi nunca van al día con los pagos al personal” recriminó.

El galeno resaltó que el Covid-19, solo vino para exponer más las condiciones que aguarda el sistema de salud, donde es el personal quien por necesidad, pasión y mucha ética mantiene sus labores a pesar de que lo hace fuera de condiciones dignas en la mayoría de los casos. “Se ve con tristeza como les importan más las obras como acuarios, estadios y demás, cuando los trabajadores no tenemos sueldos dignos, ahorita cuando todo el personal médico solo debería estarse preocupando por ayudar a los pacientes y enfocados en combatir esta pandemia, la realidad es que muchos están pensando cómo alimentar a sus familias, como pagar las deudas, donde no hay condiciones económicas justas, ni hablar de poder comprar uno el equipo de protección que no nos dan ellos, porque no nos alcanza”, manifestó.

