La violencia los hizo dejar su casa, sus gallinas y sus vacas

Guasave, Sinaloa.- Al darse cuenta de los terribles asesinatos, los ataques y de cómo los grupos delictivos tomaban control del lugar donde vivían, Rubén Berrea y su esposa Inés Alvarado, así como sus ocho hijos, tuvieron que dejar atrás sus hogares en la comunidad serrana de La Vainilla, perteneciente al municipio Sinaloa.

Todo dejamos allá cuando nos bajamos. A nosotros no nos dijo nadie sálganse, pero nosotros empezamos a mirar y a darnos cuenta de lo que estaba pasando y nos salimos antes de que nos pasara algo”, señala Rubén.

Sin patrimonio

El par de abuelitos sobrevive gracias a lo que les dan sus hijos, ya no trabajan, pero allá en la sierra tenían una tienda de abarrotes, “Conasupo” le llaman ellos. Tenían sus gallinas, algunas cabezas de ganado y tenían su casa, todo eso se perdió, saquearon la tienda, su hogar lo despojaron de todo artículo y de sus animales ya no supo qué pasó con ellos. Ahora viven en la cabecera municipal y aunque no les ha faltado el pan de cada día viven en una casa prestada pues ellos al igual que decenas de desplazados más no alcanzaron el beneficio de una casa de las que construyó el gobierno.

Nos prestaron esa casa y vivimos muy a gusto, pero sabemos que no es de nosotros y que en algún momento la tenemos que regresar, no tocamos de las que repartió el gobierno, tampoco mucha gente de la que nosotros conocemos y que sabemos que en verdad la ocupan.”

Añoranza

“No hay un día en el que no quiéramos volver, uno extraña el lugar de donde es”, dice con ojos llorosos Inés, quien sostiene que la vida en la cabecera de Sinaloa es muy distinta, lejos de la sierra con olor a monte a la que ellos tanto echan de menos.

Ya hemos regresado de visita pero no es lo mismo, pero de todas maneras cuando uno regresa se siente bien de estar allá.”

Aunque en la actualidad la situación está más tranquila, y pareciera que la región dejó de ser zona de guerra, no se atreven a regresar a sus casas, pues no hay confianza del todo.