¡Lamentable! Ciudadano de Guasave denuncia injusticia de banco al quitarle su dinero

Guasave, Sinaloa.- El ciudadano Andrés Pérez Velázquez manifestó su molestia por el pésimo servicio que le ha estado brindando un banco ubicado por la calle Corregidora en la ciudad de Guasave, ya que hace aproximadamente dos meses hizo un retiro de su cuenta, dejando un saldo, pero al día siguiente acudió de nuevo para sacar más dinero, pero se llevó la sorpresa que su cuenta ya no contaba con saldo disponible.

“En aquel momento no era el único, había más compañeros jubilados que estaban pasando por el mismo problema”, resaltó el afectado. Destaca que acudió para hablar con una ejecutiva y esta se portó en tono grosero, por lo que decidió acudir a otra sucursal para que le explicaran lo sucedido.

“Me atendió muy bien la encargada del otro banco y le expliqué mi problema, ella reaccionó de manera extraña y se movió para checar mis movimientos y estados de cuanta, al sacarlos ella se sorprendió y dijo que tenía que meter una declaración a México, explicando lo que pasó”, resaltó.

Agregó que le sorprendió la reacción de la encargada y que, por como actuó, considera que no es algo bueno, ya que no realizó más que un solo retiro y no tiene actividad en la App en su celular.

Pérez Velázquez solamente solicita justicia y que el problema no se quede así nomás, ya que es un dinero que le pertenece y no lo han querido atender en la sucursal que le corresponde.