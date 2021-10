¡Lamentable! Colonia Electricistas de Guasave tiene dos años entre aguas negras

Guasave, Sinaloa.- El ciudadano Gerardo Gutiérrez Obeso acudió ante este medio para manifestar su molestia por una fuga de aguas negras que se encuentra por la calle Algodones y canal 27, en la colonia Electricistas de Guasave, la cual tiene aproximadamente dos años y aún no la han podido reparar.

De igual manera señaló que el problema se encuentra justo frente a su casa, lo cual es incómodo, ya que es muy fuerte el olor que tienen que soportar a diario.

El quejoso aseguró que está totalmente tapada la calle de lo que abundan las aguas pestilentes, incluso ya creció hasta maleza, de esa que sale por los drenes.

“La rama esta altísima, es mucha la maleza y el mal olor que hay en la zona ya no lo aguantamos”, resaltó.

También mencionó que ya han realizado reportes ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y ante el Ayuntamiento, pero se ha hecho caso omiso de las quejas.

Reveló que ya han mandado videos y se han quejado ante los distintos medios de comunicación, pero todo sigue igual.

“Ya no sé ni qué hacer, porque no nos ponen atención y ya se les ha dicho mucho y se les ha reportado, pero nomás no vienen a solucionar el problema”, lamentó.

El vecino de la colonia Electricistas declaró que las autoridades correspondientes no hacen nada para darle solución al problema, e incluso los mismos habitantes ya empezaron a tirar basura donde se encuentra el problema.

“También la gente es inconsciente, pues no entiendo porqué les da por empeorar el problema con esas acciones”, externó.

Gutiérrez Obeso dijo que ya tienen basura acumulada ahí, ya que hay sillones, escombros y desechos en el puro medio de la calle, ya que no hay pasada para los automóviles porque el olor no se soporta.

Agregó que ya han echado cal para ver si el fétido olor disminuye, porque entre más altas las temperaturas, menos toleran ese aroma.

Mencionó que es importante el que se le dé solución al problema, ya que es un foco de infección para los vecinos del área donde está la fuga de aguas negras.

“El problema ya tiene bastante tiempo, y eso dejó intransitable la calle, además para quienes vivimos ahí es un martirio, ya que no se hace nada por ayudarnos”, finalizó el afectado.