¡Lamentable! Fuga de aguas negras expone salud de alumnos en Juan José Ríos, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Habitantes de la sindicatura de Juan José Ríos, Guasave manifestaron su inconformidad por la falta de atención de la Jumapag, ya que cuentan con una fuga de aguas negras que abarca toda una cuadra por la avenida Paparaqui, entre calle 5 y 7, la cual atenta contra la salud de los alumnos de una escuela primaria y de un kínder. La laguna de agua pestilente se encuentra a un lado de la primaria Niños Héroes, así como del jardín de niños Tierra y Libertad, por lo que se pone en riesgo a más de 400 estudiantes, quienes podrían verse afectados por infecciones solo porque no arreglan ese detalle.

Blanca Valdez de Cervantes señaló que es preocupante el que no se le dé atención al problema, ya que es un foco grandísimo de infección que pone en riesgo a todos los vecinos de la zona, así como a los niños que acuden a tomar clases. “Estamos alzando las manos al cielo, pues no nos morimos de Covid pero nos vamos a morir de una infección”, declaró.

De igual manera mencionó que tal parece que a Jumapag lo único que le interesa es cobrar los adeudos y los recibos, ya que se han presentado varias quejas de este problema por casi todos los vecinos del área y en la paramunicipal se hace caso omiso. Los habitantes coincidieron en que ya no aguantan el estar tolerando el mal olor que hay por culpa de esa fuga de aguas negras, ya que las escuelas y los negocios se ven afectados, porque es un problema grande.

También señalan que no es posible el que no se le dé solución, ya que es un desastre y es desesperante vivir así. Crisóforo Armenta Orduño indicó que el problema tiene más de 15 días y no saben qué hacer para que las autoridades acudan y se hagan responsables de esa falla. Destacó que se han reunido en varias ocasiones todos los vecinos para llegar a un acuerdo y darle solución al problema, y ayer coincidieron en que en caso de que no se solucione a la brevedad tomarán las oficinas de la paramunicipal como protesta por el incumplimiento en la prestación de ese servicio.

Declaró que esperan que el alcalde tome cartas en el asunto, porque no se están quejando por un problema pequeño, es algo serio lo que están pidiendo que se solucione. “Esto ya es una burla, ya todos los vecinos se han quejado en Jumapag y no nos hacen caso, esto ya tiene bastante tiempo y no podemos esperar a que pase más, tomaremos cartas en el asunto si no se resuelve el problema”, asentó.

Todos los afectados que se reunieron para hablar sobre la situación coincidían en que en una ocasión fueron los trabajadores de la Junta a revisar la falla, pero lo único que dijeron fue que no sabían cuál era el problema. Resaltan que no por ser deudores se les dejará en el olvido, siendo que Juan José Ríos tiene muchos problemas de alcantarillado y toma de aguas.