Lamentan ausencia de Guasave en estatal por falta de dinero

Guasave, Sinaloa.- Luego de que la Selección Guasave quedara fuera del Campeonato Estatal de Futbol Juvenil “B” que se celebra en Mazatlán, por falta de recursos, José Ramón Armenta asegura que es lamentable que pasen estas situaciones.

El presidente del Comité Municipal de Futbol relata que hace un mes solicitaron el apoyo al Instituto Municipal del Deporte para saber con qué le ayudarían a este selectivo para ir al puerto sinaloense, pero no tuvieron recursos.

“La gente del Imudeg nos dijo que no tenían dinero y pues tratamos de buscar apoyo por otro lado, por eso le pedimos a los dirigentes de las ligas de categoría Libre que nos respaldaran, pues ellos captan recursos en sus liguillas, pero ninguno levantó la mano”, lamentó.

Problemas

José Ramón Armenta comenta que desde su formación tuvo problemas este selectivo, pues primero se nombró a Víctor Pérez como entrenador, pero los delegados de la categoría no lo quisieron por no ser parte de la misma y se le dio el cargo a Jehowanny Chavira.

“Yo acepté la decisión de los delegados, pero resulta que después se me informa que el selectivo no estaba entrenando, así que hablé con Chavira y me dijo que siempre no iba poder encargarse del grupo, por lo que de nuevo se puso a Víctor Pérez, pero las cosas ya no se compusieron”, destacó.

Decisión

Sobre el no apoyo del Imudeg al selectivo Juvenil “B”, Vladymir Espinoza Madrid señaló que el no darles recursos no es porque no se quiera ayudarlos, sino que simplemente no hay.

“Aquí tenemos quincenas pendientes por pagarles a los trabajadores y también arrastro adeudos con proveedores, ya no me atrevo a quitar material a crédito porque no sé cuando podré pagarles, fue por eso que no apoyé a los muchachos, pero no fue por desinterés, sino porque no hay dinero”, manifestó.

Lamentó que aunque su trabajo es impulsar el deporte, también está obligado a cumplir con sus compromisos con los trabajadores y proveedores, pues de ellos depende que el Imudeg funcione, pero el mal estado financiero del Ayuntamiento también los afecta a ellos.

“Yo pude haber puesto algo de mi bolsa, pero al final de nada les hubiera servido, pues ocupaban una cantidad alta”, señaló Espinoza Madrid.