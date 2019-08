“Le hicieron dos operaciones seguidas a corazón abierto y mi bebé no resistió”

Guasave, Sinaloa.- El viernes, minutos antes de las 15:00 horas se confirmó el fallecimiento de Ana Lucía ‘N’, de 10 meses de edad, a sus familiares, esto derivado de un shock cardiógeno de acuerdo con lo que establecieron los médicos mientras permanecía internada en el Seguro Social de Guadalajara.

Su madre, Mirtha Nayeli González Camargo, quien viajó del estado de Jalisco con destino a Guasavito en una carroza con el cuerpo de su bebé, aún no entiende porqué su pequeña fue intervenida en dos ocasiones en tan solo dos días, tratándose de una operación a corazón abierto.

Me dicen que fue un shock cardiógeno, el cual ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita”, expresó.

La espera

Su travesía empezó el 24 de julio al enviarlas de Guasave a Guadalajara para que recibiera la atención con especialistas que requería la bebé.

Al arribar a Guadalajara con su pequeña al IMSS, su primera lucha fue encontrar a 10 donadores, ya que se le condicionó que si no tenía la sangre no podía ser operada, después de una semana logra recabarlos pero no fue suficiente porque tuvo que esperar para que se enviara la documentación que así lo declarara y al atravesarse el fin de semana el proceso se retrasó.

Procedimiento

Cuando todo parecía avanzar y mantener a la niña en ayunas y lista para entrar a quirófano terminaban por sacarla al justificar que había otra emergencia, así ocurrió en dos ocasiones. Con más de 22 días internada y controlada con medicamento por fin sus súplicas fueron escuchadas y el 14 de este mes a las 17:00 horas entró a cirugía, la cual tuvo una duración de siete horas en promedio.

De acuerdo con lo expresado por la madre de familia al hacer las valoraciones los médicos le externaron que sería sometida de nuevo porque Ana Lucía presentaba la misma fractura en su órgano que tenía antes de ser operada. El jueves de nuevo la operan y todo empieza a complicarse, relató.

A ella la operan por primera vez y al día siguiente la vuelven a intervenir, porque ella tenía ya su corazón inflamado, la operaron otra vez que porque ella tenía la misma fractura que tenía antes de la operación, que no había servido de nada por eso la volvieron a meter para ver qué les había fallado a ellos para poder que ella ya no tuviera la misma fractura”, explicó.

Deceso

Pasadas las 10:00 le dijeron que su niña aguantó la cirugía pero al desconectarle el equipo su corazón se paró, por lo que recurrieron de nuevo al equipo.

Tiempo después la habilitan de nuevo y su corazón latía con debilidad. Seguido de eso la pasaron a terapia intensiva y le dicen que en unas horas podía dejar de latir.

Pero el día 16 le pidieron que pasara a verla y se despidiera porque la niña estaba muy mal.

“Pase a despedirse, se tiene que despedir porque ella no se va a ir a gusto". Incrédula de lo sucedido le cuestionó al doctor qué había pasado, porqué la niña estaba hinchada como para reventar, y me respondió que los riñones ya no le servían, que su vista se había dañado y que la bebé ya no tenía remedio”, expuso.

Minutos después le informaron que desafortunadamente su corazón había dejado de latir.