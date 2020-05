Le suman casos de coronavirus a Guasave que no son: alcaldesa

Sinaloa.- En la reunión de ayer la alcaldesa dijo que están conscientes de la situación que se está viviendo y que no es que quieran ocultar datos sino que lo que piden es que les den cifras claras y no se agreguen los casos de otros municipios.

“Yo le agradezco todo el esfuerzo que está realizando Coepris y la Jurisdicción Sanitaria, lo único que les pido es esa parte doctora, que nos apoyen en eso, que todos coludos o todos rabones, que se maneje en la misma línea a todos los municipios por qué a Guasave nada más se le está dando un trato especial en sumarle todos los casos y a los demás municipios se les están restando, ese les están eliminando los casos de recuperación y de muertes, que a nosotros también se nos trate de igual manera”, solicitó Aurelia Leal López.

“Nosotros lo que pedimos es que nos den el mismo trato que a los otros municipios, que no se nos sumen todos los casos, que nos den el trato igualitario y que no nos pongan de otros municipios, es lo único que pedimos, estamos conscientes de la situación que vivimos y no es que queramos ocultar ni nada, queremos que nos den cifras claras y yo agradezco la información pero si nos dan más datos es mejor para seguir atacando”.

La alcaldesa de Guasave dijo que han detectado al menos siete casos que no corresponden a Guasave y que lo único que piden es que se den las cifras claras.

Por su parte la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Silvia María Preciado Machado, dijo que la plataforma es alimentada con los casos de todas las dependencias de salud y si se pone un dato erróneo esta no permite avanzar.

“Tienes que poner de dónde es y muchas veces si no se llena bien ese apartado aparece en otro lado pero se tienen que estar actualizando los datos y llega un momento donde se actualiza”, explicó.