Legalizar la mariguana beneficiaría a Sinaloa: Imelda Castro

Guasave, Sinaloa.- Con la idea de aprovechar la experiencia que tienen los productores y buscar impulsar su uso en el área medicinal, senadores estarían a favor de la aprobación de la legalización del cannabis.

Al acudir ayer al municipio, donde habló de la jornada legislativa y la agenda para el próximo mes, la senadora Imelda Castro Castro señaló que Sinaloa tiene experencia en la producción, y mucha, en las zonas serranas, pero que es una experiencia en el marco de la ilegalidad.

Intención

Es la idea, aprovechar la experiencia pero de manera abierta, de manera legal, el proceso de siembra, transporte, etc, esté avalado por el estado, de hecho hay quienes plantean que se estructuren empresas estatales, o sea, no solo las empresas privadas o los productores particulares, sino que el estado haga un Pemex de cannabis”, expuso.

“Hoy que se legaliza pues tenemos que aprovechar esa experiencia que tiene la gente y formar cooperativas; es decir, una de las razones por las que se detuvo esta discusión el año pasado fue porque prácticamente el dictamen que venía estaba muy enfocado a dar más oportunidades a las empresas transnacionales, entonces hubo grupos de la sociedad que fueron al Senado, varios senadores, entre ellos me cuento, que planteamos también el tema de la producción social del cannabis, que en ese caso pues fortalecería a los sinaloenses.

Impacto

En materia de salud la legisladora dijo que no puede tener más impacto del que ya ha tenido y que aquí al contrario viene un impacto positivo porque se ha comprobado científicamente que el uso medicinal es efectivo en varias enfermedades y que no se han atendido porque justamente no se han legalizado.

“Es sacarla de la ilegalidad, quitarle lo ilícito y por tanto deja de ser negocio para ellos, ya se ha dado en Estados Unidos, también Canadá, Uruguay y en muchos países del mundo han avanzado en esto y han tenido resultados positivos”, indicó.

Al principio tenemos que reconocer que lo que nos ha dicho la historia de estos países es que se incrementa un poco el consumo pero es nada más de inicio, después se estabiliza, el tema es que como ahorita no se conoce, es decir, no se sabe cuántos adictos tenemos, no se atiende el problema, pero ya en este caso implica toda una política de atención a los consumidores, dejar de estigmatizar a las personas por consumir este.”

Uso medicinal

Aunque destacó que es el mercado de la medicina el más importante, reconoció que es muy complicado medirlo en materia económica porque primero deben tener el marco legal y en términos de impuestos puede ayudar a las arcas públicas.

Detalló que en los transitorios se tendría que dar un acuerdo porque también se debe tener claro que la ley no es retroactiva; es decir, no se puede aplicar pero sí puede haber la facultad del presidente para el indulto o la ley de amnistía donde pudiera introducirse una previsión las próximas semanas.