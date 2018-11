Lencho 4x4 y El Marisquero se hacen famosos en Facebook

Guasave.- La cuenta de Facebook de Lorenzo Montoya Favela, alias Lencho 4x4, tiene más de 300 mil seguidores y 140 mil ‘Me Gusta’, y es que los videos que sube junto a El Marisquero se han hecho virales, tanto que ya los buscan de toda la república.

Para Wilfrido Romo Acosta, El Marisquero, todo salió de ‘jugandito’, pero ahora irán a las ‘michas’ con las ganancias que Facebook les estará pagando por tantos seguidores.

Popularidad

Lorenzo Montoya Favela, de oficio mecánico, abrió su cuenta de Facebook hace un año cuatro meses y de broma subió un video en donde Wilfrido Romo, El Marisquero, hacía de las suyas, sin imaginar nunca que se viralizaría. “Yo abrí la cuenta, pero nunca me imaginé que llegaría a tener tantos seguidores, ni ganar popularidad, porque nosotros más bien somos naturales, espontáneos”, señaló Lencho.

Por su parte, El Marisquero dijo que todo empezó de ‘jugandito’ y que de pronto la cuenta ya tenía miles de seguidores.

“Pues fíjese que todo empezó jugando, lo hicimos como chistecito, una vez estábamos comiendo mariscos y vi unas aspas de abanico y me dije: mi mismo, haz un video de Spinner porque no tienes uno y me vine, el Lencho estaba trabajando y le dije que dejara todo porque íbamos a hacer un video, lo subimos y en cuestión de dos horas me marca y me dice asustado ‘Marisquero ven, es un monstruo lo que creamos, tiene muchas reproducciones’ y pues de ahí nos arrancamos”.

Wilfrido asegura que muchas de las anécdotas e historias que cuenta en sus videos son verídicas, de gente de su tierra Palos Verdes, o de El Caracol, pues ha vivido en las dos localidades.

Además dice que la pena debe dejarse para otras cosas, por lo que no le da vergüenza que le ‘eche grito’ gente que lo ha visto en las redes sociales. “Para nada, la pena debe dejarse para otra cosa, además, como dice el dicho, la pena con pan es buena, yo así soy y los videos son espontáneos, así como me ven ahí, así sin más soy”.

Beneficios

Lencho y El Marisquero coinciden en que la popularidad en Facebook les ha incrementado el número de clientes en sus respectivos trabajos.

“La verdad que sí me ha beneficiado, ahora llegan algunos clientes porque nos vieron en las redes y eso pues es benéfico para nosotros”, señaló Lencho.

“Claro que nos ha beneficiado, yo ya ando exportando para el norte, y precisamente el martes llega un chavalo que viene de Tijuana por 300 kilos de callo de robalo y ahí va la cosa”, dijo en su tono característico El Marisquero.

Además de la clientela, Facebook ya se puso en contacto con el propietario de la página, que es Lorenzo, quien hace un mes registró la cuenta para poder recibir el pago que la red social les hace por el gran número de seguidores, compartidas y likes que tienen.

“Me insistieron mucho de Facebook, la verdad yo no creía que fuera verdad, por eso no le daba importancia, hasta que me dijeron que sí pagaban y registré la cuenta hace un mes y ya llegaron unos pagos ahí que me imagino que es por eso.”

“Vamos a las ‘michas’ el Lencho y yo, de todo, tanto de las regalías hasta de las majadas, nos vamos parejitos en todo”, dijo Wilfrido al ser cuestionado sobre las ganancias que ahora empezarán a llegar.