Lento desarrollo de Guasave a 424 años de su fundación

Guasave, Sinaloa.- Ayer autoridades del municipio realizaron una serie de actividades para celebrar el 424 aniversario de la fundación de Guasave.

A las 8:20 horas aproximadamente, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario el padre Omar Alejandro Rodríguez Félix ofició una misa en la que oró por Guasave y dirigió un mensaje ante la alcaldesa Aurelia Leal; el secretario José Luis Guerrero y demás funcionarios públicos.

Acción de gracias

“Precisamente lo hacemos como Dios manda, en este Santuario de Nuestra Señora del Rosario, un ícono, un símbolo, un lugar muy im-portante y especial para todos nosotros, que nos representa, ha acompañado a este pueblo guasavense a lo largo de cada uno de estos aniversarios y qué mejor que en este lugar venir a dar gracias”, expresó el sacerdote.

Le pedimos a Dios, que es el que da orden a todas las cosas, que bendiga de una manera especial a nuestro municipio, a nuestra ciudad de Guasave, y destaca esta petición algo esencial, que hoy renovamos en este aniversario.”

Marginación

La alcaldesa Aurelia Leal López opinó que Guasave ha tenido un desarrollo lento, pues ha sido marginado y olvidado por los gobiernos anteriores.

“Creo que no merece la situación en que se encuentra, por ello nosotros llamamos a la unidad, al trabajo y dedicación y a la gestión porque vamos a gestionar recursos para que Guasave tenga lo que realmente merece”, expresó.

Refirió que con sus 424 años el municipio no se ve como Ahome y otros municipios que son más jóvenes.

En su desarrollo dijo que han fallado los gobiernos y también la ciudadanía al no exigir.

A pesar de su riqueza agrícola, en pesca y acuicultura dijo que no se ha logrado alcanzar el nivel de desarrollo deseado.

Obstáculos

Como la alcaldesa que busca un mayor desarrollo, mencionó que como obstáculos ha encontrado la resistencia de muchos líderes políticos que antes vivieron del gobierno.