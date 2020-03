Les falta empujar, dice diputada a priistas

Guasave, Sinaloa.- Tras la acusación que hicieron el fin de semana diputados del PRI de que sus compañeros los diputados morenistas solo están sacando adelante iniciativas presentadas por su fracción, ayer Flora Miranda Leal negó que eso esté ocurriendo y dijo que más bien “les falta empujar”.

La diputada local de Morena dijo que hablar de que Morena tenga la mayoría en el Congreso es de acordar con diputados y no con un partido que representan pues hay temas muy relevantes que se deben trabajar y prueba de ello son las iniciativas en las que han coincidido sin que se lleguen a plagiar o copiar estas.

“Yo creo que eso de la línea el PRI debe entenderla muy bien sin embargo en Morena se ha caracterizado justamente por la libertad que se tiene de no ser estrictamente lineal, no hay dedazo, simplemente hay una diversidad de opiniones en la que los morenistas se han podido poner de acuerdo hasta con el mismo PRI para empujar algunos temas pero no así con las iniciativas”, expresó.

“Aquí debe de haber consenso, debe haber acuerdo y en ese sentido en varios temas se ha puesto el acuerdo por delante, yo creo que les falta empujar y ya en reiteradas ocasiones hemos dicho que ellos tienen que buscar un acuerdo político donde puedan transitar con estas iniciativas y al mismo tiempo pues llegar a acuerdos de cuáles les interesa a unos grupos parlamentarios y cuál a otros”.