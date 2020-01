Les llega la beca Benito Juárez pero les aparece ya cobrada

Guasave, Sinaloa.- Más de 15 jóvenes estudiantes de preparatoria continúan a la espera de recibir el dinero de la beca federal, pues a pesar de ser los titulares, cuando acudieron al banco se les informó que la beca ya había sido cobrada.

Señalan que acudieron a las oficinas de Prospera para obtener una respuesta, y solo les pidieron sus números de teléfono para comunicarse con ellos posteriormente, y hasta la fecha no lo han hecho.

Irregularidad. A los jóvenes se les entregó en las oficinas de Prospera la hoja de cobro con sus datos personales, sin embargo no pudieron cobrar la beca.

Denuncia

Héctor Luis Rubio Rubio, uno de los estudiantes afectados, señaló que el 30 de diciembre se les informó que les había llegado la beca, pero que en el banco se les dijo que ya había sido cobrada desde el día 16 del mismo mes.

“El 30 de diciembre mi hermana le habló a la coordinadora de las clases sabatinas y nocturnas de la prepa para decirle que ya me había llegado, como no tenía credencial de la escuela tuve que ir el 31 por ella y de ahí a Prospera para que me dieran la hoja de cobro, pero al llegar al banco me dijeron que la beca ya se había cobrado desde el 16.”

María Joaquina Rubio Rubio, hermana del afectado, dijo que de inmediato acudieron a las oficinas de Prospera para pedir una explicación y ahí estaban más de 15 jóvenes en la misma situación.

“En las oficinas de Prospera estaban como 15 jóvenes a quienes también les dijeron que ya estaba cobrada la beca; la persona que nos atendió nos dijo que no podía ser, que porque para cobrarla tendrían que haber llevado la hoja que le entregaron a mi hermano y que solo se imprime una vez y se entrega al titular de la beca, pero en el banco nos dan hasta fecha y hora del cobro, entonces qué pasa, en algún lado se está cometiendo la irregularidad.”

María Joaquina señaló que el dinero ‘cobrado’ es bastante, pues son tres mil 200 pesos por cada uno de los jóvenes.

Es un abuso, porque son tres mil 200 pesos por cada alumno, y solo ahí estaban 15, más los demás que nos dijeron que estuvieron acudiendo a las oficinas en todo el día; en dónde está quedando ese dinero que se supone es para apoyar a los estudiantes.”

Sin solución

Aunque en las oficinas de Prospera se les pidió un número de teléfono al cual poder comunicarse, hasta el momento no han tenido ninguna solución al problema.