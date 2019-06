Ley de Paridad mejorará condiciones: Mónica López

Guasave, Sinaloa.- Ante la reciente aprobación de la Ley de Paridad, la diputada local Mónica López Hernández, quien votó este jueves a favor, detalló que más que ayudar a fomentar que más mujeres participen en la política, es una ley que permitirá que haya mejores condiciones para todos.

“Es bien fácil que se lea que existe o que se acaba de aprobar una Ley de Pa-ridad en el Congreso, pero es bien complicado que la ciudadanía alcance a percibir que esa ley más que ayudar a fomentar que más mujeres participen en política, permita que haya mejores condiciones para todos.”

Acciones

Durante el evento que convocó la Escuela Nacional de Mujeres, al cual asistieron un aproximado de 30 féminas, Diva Gastélum, la exsenadora, estuvo como ponente en la conferencia “Paridad en todo: hacia la construcción de un mundo más igualitario”, e hizo hincapié entre las invitadas sobre la importancia de recibir capacitación para la toma de decisiones.

Foto: El Debate

López Hernández externó que uno de los problemas que se tiene identificados en Sinaloa, al que se enfrentan las mujeres, son los puestos de oportunidad. “Qué significa esto, no puedes trasladarte a una ciudad porque no tienes quien te cuide a tus hijos, no tienen los recursos ne-cesarios para este traslado”.

La diputada dijo en torno a la escuela nacional que es un proyecto que se realiza a nivel nacional y se hace a partir de la mayoritaria participación de las mujeres en la política y la necesidad para que las féminas estén más capacitándose porque una vez teniendo la información les permita go-bernar y tomar decisiones.

Conferencia

En su ponencia, Diva Gas-télum hizo hincapié en que las mujeres deben estar preparadas para no llegar al grado de ser excluidas por el hecho de ser mujeres. Orientó sobre leyes y cómo proceder de forma legal al ser violentadas.

Tema que provocó reacciones de las presentes y hubo quien cuestionó la forma de operar de las autoridades, quienes pese a que si interponen una denuncia no se les hace justicia.

Externaron que en el discurso suena todo “bonito” pero al animarse a proceder a raíz de estar asesoradas, en la realidad impera la impunidad.