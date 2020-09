Líder de vendedores ambulantes en Guasave pide negar permisos a golondrinos

Guasave, Sinaloa.- Al suspenderse más de 55 eventos entre carnavales y ferias tradicionales hasta el día de hoy en Guasave, y ser mínimas las ventas que perciben, comerciantes de la vía pública consideran que en un gesto de solidaridad y apoyo a la economía local ante la crisis provocada por la pandemia, la Dirección de Vía Pública niegue permisos a ‘golondrinos’, quienes llegan con artículos en su mayoría del sur.

Adela Acosta, líder de la Unión de Jugueteros, mencionó que integrantes de la mesa directiva de los vendedores ambulantes están por acordar cuándo hablar con autoridades, en torno a que de seguir suspendiéndose las ferias y de confirmarse que no habrá verbena, que no haya comerciantes foráneos.

Problema

Mencionó que en la agrupación que representa la mayoría recurre a prestamistas a principios de año para vender, se recupera y se avanza en el pago de intereses y volver a surtirse, y este año no fue la excepción, pero contrario a los otros se quedaron con la mercancía a lo que llaman tener el dinero muerto, pero los intereses siguen incrementándose.

La líder externó que por más de dos meses aceptaron no trabajar y acataron sin problema, al igual que los establecidos, pero no se abstuvieron de hacerle notar a Mario Figueroa, director de Vía Pública, que mientras ellos no generaban ingresos y el comercio en Guasave estaba detenido, los foráneos no.

“Los intereses están avanzando muy recio, nosotros aparte del piso parejo y que se nos deje trabajar como hasta ahorita que ya nos reubicaron a todos, queremos que no se les permita el acceso a los golondrinos’’, ya que nosotros pagamos doctor, escuela, etc, y ellos en dos o tres semanas sacan lo que nosotros sacamos en todo el año, no es justo. En un apoyo pedimos que no se les permita entrar a los ‘golondrinos’, porque mientras ellos sigan entrando nosotros los guasavenses vamos a seguir jodidos, al menos los comerciantes.”

Expectativa

Con respecto a la Feria de la Virgen del Rosario, la cual es considerada la más grande y popular en el municipio, y se empieza a celebrar el primer domingo de octubre, coincidieron los vendedores que se les avisó con anticipación.

En la feria de octubre somos 92 comerciantes, de los cuales únicamente iban a trabajar 72 locales, pero en total de las tres agrupaciones se afectaron a más de 120 guasavenses y 300 foráneos. En el caso de la venta de flores el 1 y 2 de noviembre tampoco, por lo que el año para los vendedores está perdido, y esperan que para finales los casos de Covid estén controlados y la segunda feria del Día de la Virgen del Rosario en noviembre y la verbena ya se instalen.