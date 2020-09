Líder sindical firma acuerdo de respeto con trabajadora en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Al acudir ayer a la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Alejandro Pimentel Medina, y la trabajadora sindicalizada Esdra Rodríguez García, firmaron un acuerdo de respeto entre ambas partes.

Esto luego de que la semana pasada la trabajadora lo denunciara formalmente por presuntas amenazas hacia ella.

“Fui invitado para mediar la situación y pues yo les digo que lo que dicen o comentaron pues no es cierto, tanto que ahorita que llegamos firmamos un convenio de confidencialidad y de respetarnos, tanto yo a ella como ella a mí y san se acabó”, expuso.

No hubo nada más, de hecho no se dio comparecencia de los dos, no hubo careo, sino firmar y cada quien para su casa; de hecho te comento que ella fue el viernes a la asamblea y me saludó, por eso te digo no es algo que sea verdad, no es ni mi estilo ni eso ni lo otro.”