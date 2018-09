Liebres invita a sus entrenamientos

Guasave, Sinaloa.- A pesar de que ya se encuentran con los entrenamientos desde la semana pasada, el conjunto de Liebres de Guasave, que estará participando en el Circuito de Basquetbol del Pacífico, está invitando a todos los jóvenes guasavenses a que acudan a sus entrenamientos en las instalaciones del gimnasio Luis Estrada Medina.

René Castañeda, presidente del club, expresó que las puertas están abiertas para todos los basquetbolistas de la región que sean mayores de 17 años que quieran ser parte del conjunto que estará representando a la ciudad en este circuito ráfaga.

Llamado

El directivo dijo que el llamado es para que acudan a las prácticas y que sea el entrenador del equipo Marcelo Elusich quien elija a quienes quedarán en el róster. “Este en un torneo que se hizo para los jóvenes y muchos no se han acercado y no sé porqué. Algunos porque tienen desinformación o creen que uno los va a retener, pero no hay ningún tipo de retención por parte del equipo Liebres”, manifestó.

El doctor explicó que desde un inicio el equipo se creó para darle más fogueo a los jóvenes de la ciudad y que salgan más líderes del basquetbol guasavense que en los últimos años ha estado un poco adormilado entre los jóvenes.

Esto está abierto no solo para los jugadores de la ciudad, sino también para los de las comunidades, incluso ya traemos a varios de fuera como de El Huitussi y Bachoco, que ya están integrados al equipo y que están jugando en ligas de Primera Fuerza de Los Mochis”, aseguró.

Buenos resultados

El presidente del equipo dijo que ya se han logrado buenos resultados con los jugadores que han estado en el conjunto, como algunos que participaron la temporada pasada que ya fueron absorbidos por algunas universidades del país y que fueron becados para que formen parte del equipo de la universidad, ya que tuvieron un gran desarrollo durante la temporada pasada.