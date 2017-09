Liga Campesina, a cerrar registros

Guasave, Sinaloa.- El martes que viene se realizará el cierre de registros para la próxima campaña de la Liga de Beisbol Campesina, aunque de entrada pinta que sean 20 las novenas con que se dispute la edición 2017-2018.

Guadalupe Cervantes, presidente del circuito, señaló que existe aún la posibilidad de que se llegue a 22 escuadras, pero eso se sabrá hasta el martes.

“Equipos como Buenavista y El Dorado No. 2 ya dijeron que no, pero tenemos ahí a El Tecomate y Emiliano Zapata que aún no están descartados, pero eso no lo sabremos a ciencia cierta, sino hasta el martes que terminen los registros”, señaló.

Confirmados

Conejeros de Cubiri, Cardenales de Tamazula, Palagro-La Sabanilla, Águilas de El Amole, Navegantes de San José de La Brecha, Bravos de Las Cuchillas, Legumbreros de Ruiz Cortines, Batamote, Corerepe, Rangers de Ranchito de Castro, Vaqueros de Los Ángeles, Rebeldes de El Dorado, Maiceros de San Gabriel, Laguneros de Chorohui, Bravos de San Pedro, Algodoneros de Guasave, Águilas de La Trinidad, Linces de Guasave, Camaroneros de Palos Verdes y los bicampeones, Mayos de Pueblo Viejo, son las escuadras que ya están seguras.

Hay que recordar que la ceremonia de apertura será el próximo 23 de septiembre en el estadio de Pueblo Viejo y al siguiente día se disputará la primera fecha del rol regular.

El presidente del circuito destacó que si no son dos equipos más los que se anoten el martes, se jugará con 20 novenas la campaña, pues no quieren que descanse nadie.

Rósters

Guadalupe Cervantes resaltó que el martes que se finalicen los registros, inmediatamente se procederá a la entrega de rósters de cada escuadrón.

“La mayoría ya tiene sus equipos armados, solo es cuestión de darle lectura a cada uno de ellos para que no haya dudas en la categoría de cada elemento”, finalizó diciendo el mandamás de la liga Campesina.