Liliana llegó con la esperanza de que su hijo estuviera en Guasave

La desesperación trastocó la vida de Liliana Bernal Cervantes el 4 de marzo del año 2016, día en el que uno de sus hijos, su esposo y un hermano de éste desaparecieron en el fraccionamiento Las Mañanitas, en Los Mochis.

Desde entonces, la búsqueda de sus seres amados ha sido imparable y en el trayecto se ha topado con lucecitas que la motivan a seguir, como lo sucedido el pasado domingo, en el que las redes sociales la trajeron a Guasave en busca de un joven muy parecido a su hijo.

Una luz de esperanza

El sábado por la noche, Liliana, quien una semana después de la desaparición de su esposo e hijo se unió al grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, recibió una llamada de una sobrina que vive en una comunidad de este municipio preguntándole si ya había visto las redes sociales. Ante la negativa, la joven le dijo que le enviaría una foto, pero que no se pusiera mal. “Me dijo eso porque ella creía que el joven de la imagen era su primo. Recibí la foto de un joven que supuestamente buscaba a su familia y que estaba en Guasave. El parecido con mi hijo era impresionante y mi corazón empezó a brincar de emoción. Se la enseñé a mis hijos, a mi familia, y la envié al grupo de Las Rastreadoras. Ellas me decían que sí era mi niño. Yo solté el llanto, estaba muy desesperada”.

Las horas transcurrieron de manera lenta. Como ya era muy tarde, no pudo venir a Guasave a buscar al joven, por lo que pasó la noche en vela, compartiendo a través de Facebook una imagen con la foto de su hijo y la de este joven, pidiendo que si alguien en este municipio lo ubicaba, le avisaran, pues a primera hora saldría en su búsqueda.

El domingo por la mañana ella y su familia llegaron a Guasave, a buscar a un joven que solo habían visto en una fotografía, sin conocer a detalle la ciudad, pero con el corazón latiendo con fuerza, lleno de esperanza de que fuera Osvil.

“Yo estaba muy nerviosa, desesperada. Estábamos buscando calle por calle cuando recibí una llamada del comisariado ejidal de Roberto Barrios, diciéndome que él había asistido al joven con alimento y un poco de ropa, pues lo había encontrado en mal estado; lo buscó con ayuda de policías, pero no lo encontraron.”

La búsqueda seguía en la ciudad de Guasave, por las zonas en las que gente había publicado que lo vieron; ahí sonó el teléfono de nuevo.

“Era una señora que me decía que ella sabía la dirección donde vivía el joven, y que éste tenía familia fuera de Guasave, pero yo necesitaba verlo, así que fui al domicilio.”

El encuentro

Bernal dice no tener palabras suficientes para explicar lo que sintió cuando aquel joven salió de la vivienda. “Cuando empezó a acercarse, cuando lo vi de perfil, dije: ‘sí, es mi niño’, y el corazón no paraba de latirme. Sentí que me iba a desmayar, pero conforme se acercaba más me di cuenta de que no era mi hijo. Una madre los reconoce, pero el parecido que tiene ese joven con mi Osvil es impresionante, solo pude soltar el llanto.”

El joven preguntó que si los podía ayudar en algo. Mientras veía a la mujer llorando, le explicaron que ella buscaba a su hijo desaparecido y que había pensado que podría ser él.

Él la abrazó, y a decir de Liliana, sus palabras no se borrarán de su mente nunca. “Me dijo: ‘Ay, madre, qué grande su dolor, no quiero verla sufrir. De verdad lamento mucho no ser su hijo’, y juro que mientras me abrazaba pude sentir a mi hijo, sentí que lo estaba abrazando a él, a mi Osvil”, dijo Liliana entre lágrimas.

El joven le confesó a Liliana que era una persona que oraba mucho, y de entre sus pertenencias sacó un pequeño libro de oración y se lo obsequió.

“Me dijo que me lo regalaba de todo corazón, que pidiera el deseo de encontrar a mi hijo y abriera el libro al azar, que rezara la página en la que se abrió y que pasaría. Es un joven muy noble, lloró conmigo al conocer mi historia y me aseguró que todos los días rezaría para que yo pueda encontrar a mi niño.”

Momento emotivo

Llegó el momento de la despedida, y el instinto de madre de Bernal Cervantes la impulsó a pedirle que se fuera con ella, que se mudara a vivir con ella y sus hijos.

“Él vive de manera muy humilde, aunque tiene familia fuera, y no pude aguantar: le dije que se fuera a vivir conmigo, con mi familia, pero él me dijo que no, que él ya tenía su familia y que yo encontraría a mi hijo. La verdad, se me hizo muy difícil separarme, se me rompía el corazón de verlo tan solo y de pensar que mi hijo pudiera estar en esas condiciones, pasando hambre, calores, fue algo muy fuerte”, expresó la madre, quien afirmó que estará al pendiente del joven, aunque no los una la sangre.