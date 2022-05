Limitaciones físicas no frenan a Víctor para atender su puesto de dulces en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Su parálisis jamás truncó sus ganas de salir adelante. Los obstáculos que don Víctor ha tenido a lo largo de su vida no han sido impedimento para salir todos los días a trabajar. En la actualidad tiene un puesto de venta de dulces, ubicado en la colonia Centro, de Guasave, Sinaloa.

Pese a su discapacidad nunca ha dejado de buscar el sostén diario, ni en los años de pandemia. Tiene más de 18 años ejerciendo su oficio como vendedor en la avenida Francisco I. Madero, a pesar de su discapacidad motriz ocasionada por una parálisis en la mitad de su cuerpo. A diario hace su esfuerzo para salir a trabajar con sus muletas, por lo que toma un camión para llegar a abrir su pequeño puesto.

Inicios

Víctor Javier López es originario de León, Mocorito, sin embargo, hace alrededor de 40 años que emigró al municipio de Guasave, con la esperanza de encontrar trabajo, el cual le permitiera tener un mejor estilo de vida, por lo que inició laborando en abarrotes de la ciudad.

Recordó que hace 18 años llegó a la ciudad buscando las zonas más estratégicas para poder instalarse, por lo que optó por establecerse en una de las esquinas más concurridas, donde se ubicaba una famosa papelería, sobre la calle Francisco I. Madero y Dr. de la Torre.

Mencionó que escogió dicho sitio debido a que a un lado se encuentra una parada de camiones, donde muchos estudiantes y trabajadores transitan, y en donde la espera en ocasiones era muy larga, ya que en años anteriores solo existían tres camiones por ruta, por lo que algunos ciudadanos le compraban dulces y bebidas mientras llegaba el urbano.

”Yo empecé con poquitas cosas, las ventas antes eran mucho mejor que ahora, porque ahora está bien tronado la verdad, todo cambió, antes aquí era más transitado que ahora”, destacó el comerciante.

Explicó que a lo largo de los años los puestos como el suyo han ido disminuyendo y actualmente son pocos los que se encuentran ubicados aquí en el Centro.

Resaltó que durante la pandemia vivió una situación muy crítica en cuestión de las ventas, debido al índice de contagios, ya que muchos ciudadanos optaron por no salir a las calles de la ciudad, pero jamás se rindió, por lo que todos los días abría su puesto desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Salud.

Afirmó que ahora las ventas han ido mejorando de manera paulatina, lo cual brinda un apoyo en su economía para llevar el pan a su hogar.

Obstáculos

Explicó que a los ocho meses de nacido sufrió una parálisis del lado derecho en todo su cuerpo y debido a las secuelas ocasionadas usa un aparato ortopédico con el objetivo de mantener su estabilidad.

Sin embargo, destacó que su discapacidad no ha sido un óbice para seguir trabajando, por lo que todos los días hace el esfuerzo por abrir su puesto, y por ende se traslada con dificultad en camión con la esperanza de tener mejores ventas.

Lamentó que después de tantos años como vendedor en la vía pública, para lo cual paga una cuota, las autoridades quieran retirar su comercio, debido a que quieren rehabilitar las banquetas, lo cual lo dejaría desprotegido de su único patrimonio.

”Después de tanto, me quieren quitar de aquí y me quieren quitar todo. Ando averiguando porque yo estoy aquí desde el 2004. Le pido a Dios que los haga recapacitar para que no me quiten el único sustento”, agregó don Víctor.