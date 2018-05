Limpian de última hora el panteón para el Día de las Madres

Guasave.- Montones de basura de los árboles, desechos de arreglos florales y escombros se apreciaban todavía ayer al interior del Panteón Municipal mientras llegaban uno a uno los dolientes que buscaban remozar y limpiar la capilla de las madres que se adelantaron en el camino.

Afuera los vendedores de flores empezaban a instalarse con la esperanza de tener hoy la mejor venta de productos que la gente buscará para decorar las capillas.

Denuncia

Una señora vecina de Tamazula, quien prefirió reservarse el nombre, llenaba con paciencia un balde en una pila donde apenas salía agua. Mientras tanto se quejaba de la malvada actitud de las personas que van y se roban las flores que con esfuerzo compran para sus seres queridos.

“Nosotros venimos y limpiamos un día antes para mañana (hoy) nada más llegar y poner las flores en lo limpio, porque si las pongo desde ahora se las roban; se lo dije a uno de los vigilantes de la entrada y dijo que no porque hay cámaras, pero ¿dónde?, porque se llevan todo”, manifestó. Señaló que ahí junto a la capilla de su mamá lucían montones de basura y escombros que tuvo que retirar, y en otros puntos era notorio que algunos optaron por quemar las ramas al no haber sido retiradas por los encargados del cementerio.

Puestos de flores

Roberto Navarro Cisneros, director de Vía Pública y Espectáculos, mencionó que por parte de una unión recibieron 70 solicitudes y de la otra seis más, mismos que se instalarían ayer para permanecer todo este día y retirarse mañana.

“Son las mismas de cada año, habrá algunos que no se presenten y ese espacio lo aprovechamos para cubrirlo con gente nueva que solicite en acuerdo ya con los dirigentes. La mayoría son para venta de flores y va haber unos dos o tres de alimento que es para ellos mismos”, expuso.

El funcionario aseguró que para evitar la competencia desleal en la venta de flor se hizo un operativo con inspectores que vigilan las entradas a la ciudad para no dejar entrar a vendedores golondrinos y permitir el acceso únicamente a los proveedores de los comerciantes establecidos.

Hasta ayer aseguró que no se había registrado ningún problema, pues ya cada comerciante conoce cuáles son los espacios que les corresponde y a eso le apostaban para que hu-biera orden.

Señaló que estos tres días mantendrían vigilancia de Tránsito y Seguridad Pública para coordinar el tráfico en esa zona y evitar algún ilícito en las inmediaciones del panteón.

Abasto de agua

Por su parte, Paula Elena Gil Sandoval, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dijo que sí está garantizado el abasto de agua para este día por la alta afluencia de personas que esperan que acudan a realizar la limpieza de las tumbas.