Línea de transportes niega descuentos a discapacitados

Guasave.- Como injustos e inhumanos acusan a una em-presa de línea de transportes al estar negando el descuento del 20 y 50 por ciento en la compra de los boletos de viaje, pese a presentar la credencial que hace constar su falta en alguna facultad física o mental. La empresa que maneja acciones en rutas federales se ubica por el bulevar 16 de Septiembre, donde el personal dice que no se están aplicando descuentos y de momento no tienen autorizado modificar los costos.

Atención médica

Dos de los denunciantes externaron que recurrían a dicha línea debido a que el viaje era por más de 10 horas y buscaban la comodidad y seguridad. En ambos casos la salida era por necesidad al te-ner que asistir a una cita médica, la más reciente a una en Ciudad de México y otra a Mexicali.

El caso más reciente fue el de Armida Ramírez, quien tenía que viajar para ser atendida en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, el cual opera todos los días del año, y al tratarse de un caso en el que debían intervenirla a la brevedad debido a que días atrás no se le pudo realizar la revisión integral al tener un equipo descompuesto, se le requirió que se presentara lo antes posible.

El 13 de este mes se presentó en la línea de trasportes, presentó su tarjeta expedida por el DIF, la cual consta de su afectación visual, pero el cajero le indicó, al igual que días antes, que no podía aplicar ningún descuento debido a que el gerente no se los tenía indicados, situación que respetó y procedió a pagar mil 620 pesos, como lo había venido haciendo en otras ocasiones, a diferencia de otras líneas que le aplican hasta un 50 por ciento de descuento, pero al tratarse de un viaje de casi 20 horas expresó que buscaba algo cómodo y que la línea tenía una salida que se le ajustaba y podía salir de trabajar y después salir.

Inhumanos

Otra situación ocurre con Antonia Peña, quien se ve en la necesidad de viajar de dos a tres veces por año en busca de atención para su hijo diagnosticado con parálisis cerebral, de 15 años. “La última vez que quise viajar dijeron que no había descuentos, y en otras ocasiones en la misma línea pero en otro estado me dijeron que no había boletos, el punto es que me hicieron pensar que lo que no querían era que viajara con mi hijo y eso me llenó de impotencia, porque nadie estamos exentos, y lo mínimo que pueden respetar son los descuentos que ya están establecidos. Uno recurre al transporte no porque quiera sino por necesidad”, externó la madre de familia.