Listas 40 escuelas para el regreso a clases presenciales en Guasave, Sinaloa

Sinaloa.- El subsecretario general del SNTE 53, José Manuel García, informó que tienen que hacer un regreso a las aulas bastante responsable, ya que el metro y medio de distancia que pide la Secretaría de Salud los limita a tener acceso de 10 a 12 alumnos.

Señaló que en el municipio se cuenta con 83 escuelas del sistema estatal y en estos momentos cuentan con un aproximado de 40 planteles que estarían en la posibilidad de un regreso en los próximos días en Guasave, Sinaloa.

Regreso

Resaltó que el regreso a las aulas debería de ser gradual o escalonado, ya que no se podrá tener por ningún motivo una jornada normal. “Tenemos que empezar a adaptarnos en esta realidad”, aseguró.

Cabe mencionar que las únicas escuelas que regresarán a clases presenciales son todas aquellas que se encuentren en las condiciones adecuadas, por lo que todo plantel que no cuente con luz, agua y no tuvieron la oportunidad de ser beneficiados, definitivamente no podrán regresar, ya que primero está la integridad de los alumnos y del personal.

Apoyo

El subsecretario señaló que respecto al gel antibacterial, se le solicitará a cada padre de familia el que cada niño lleve su propio gel o que se realice una cooperación entre ellos para ayudar a suministrar el antibacterial al plantel al que acuda su hijo.

Destacó que saben que el uso del cubrebocas tiene una vida de cuatro horas, por lo que también piden el apoyo del padre de familia en ese sentido.

De igual manera, dio a conocer que en el regreso a clases presenciales, si aún hay padres de familia que deciden el no mandar a sus hijos a las aulas, respetarán la decisión y continuarán impartiéndoles clases de manera virtual como se ha hecho hasta el momento.

Refuerzo

Manuel García comentó que están a un mes de que se aplique un refuerzo de a vacuna anticovid al personal docente, ya sea de la Cansino o algún otro biológico.

Señaló que cuando el SNTE a nivel nacional solicitó la vacuna nadie pensó en cuál, solo les importaba el refuerzo.

“No nos ponemos los moños, solo queremos estar protegidos para que nuestra comunidad esté segura”, resaltó.

Agregó que aún no saben qué biológico se utilizará para el refuerzo, ya que el personal de salud será el que decidirá cuál es el más conveniente que pudieran recibir.

De igual manera, dijo que otra de las cosas que continuarán solicitando es la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. “Seguimos en pie con ese sentido, el que nuestros alumnos sean vacunados”, expresó.