Llama Sanidad Vegetal a vigilar cultivos de maíz

KAna Karen RubioLa presencia del hongo denominado Tizón Foliar que se ha detectado en algunos cultivos de maíz, ubicados en el Valle del Fuerte, encendió las alarmas en el municipio, así lo reconoció Juan de Dios Santos Soto, presidente de la Junta de Sanidad Vegetal de Gua-save, quien aseguró que hasta el momento no se ha detectado la presencia de la plaga en el municipio, sin embargo se mantienen pendientes.“Nosotros diariamente realizamos inspecciones en todo lo que corresponde a la zona y hasta el mo-mento no hemos detectado nada anormal, por así decirlo, gracias a Dios podemos estar tranquilos, ahorita no hay ningún problema, pero no estamos exentos, por lo que las precauciones las estamos tomando.”µ ClimaLas condiciones climáticas que se han mantenido en últimas fechas suponen un riesgo adicional, indicó Santos Soto, por lo que la vigilancia del productor es esencial para evitar inconvenientes.“Sí tienen que tener cuidado los técnicos y los productores, pues debido a las condiciones climáticas, tanta neblina y los excesos de humedad en el suelo, eso es lo que puede suponer un riesgo. Por parte de nosotros todos los técnicos están muy atentos trabajando a marchas forzadas para cubrir toda la superficie, todos los días hay reportes e informes.”El líder aseguró que han detectado algunas variedades de semilla que son más susceptibles al hon-go, mismas que también se utilizaron en esta zona.µ ImportanciaDe acuerdo con el padrón de permisos de siembra que hay en la institución en el municipio se siembran 49 mil 177 hectáreas de maíz, siendo el grano que cubre más superficie. “Por el número de hectareaje el maíz es un cultivo de los más importantes aquí en la región, sin embargo aunque no fuera el primero para cada productor esto representa su sustento económico, por lo tanto parte de nuestra responsabilidad está en cuidar que no se presenten este tipo de anomalías, que al final de cuentas nos afectan a todos.”Aunque el llamado a los productores fue de no alarmarse, pues hasta el momento este hongo no se ha registrado en la re-gión, indicó que es importante la supervisión constante. “En caso de notar cualquier anomalía deben acudir aquí a las instalaciones de la Junta, nosotros les podemos ayudar.”