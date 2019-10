Llaman a ajustarse cinturones y no abogar por deudores

Guasave.- Ante las sugerencias del síndico procurador para recabar ingresos en el municipio al señalar que hay un faltante de 6.4 millones a un trimestre de finalizar el año, la presidenta municipal intervino para pedir a los regidores, incluso al propio síndico Efraín Zavala, ayuden a eficientar el gasto. Aurelia Leal llamó a abocarse a la austeridad, ya que hay áreas como la que lidera el síndico procurador que están sobregiradas donde han gastado más de lo que tiene. “Yo creo que el buen juez por su casa empieza, los llamo a la austeridad real y empecemos con nosotros si queremos un gasto real, viene aplicado y que la ciudadanía esté conforme con nosotros.

Rezago

La alcaldesa pidió a los regidores que no estén abogando por los deudores grandes en el predial urbano que están pendientes con el municipio. Aclaró que las tarifas ya están establecidas, “que no vengamos aquí a querer presionar al de Ingresos para que disminuya las tarifas que ya tienen, yo les pido eso, si queremos eficiente el gasto público y que haya una recaudación real empecemos con nosotros.”

Aun cuando no quiso revelar nombres se habla de por lo menos 15 personas entre ellos políticos y empresarios que acumulan un adeudo entre los 500 mil al millón de pesos cada uno, que de pagar aliviaría la deuda del municipio. El tesorero Joel Quintero dijo que los datos que presentó el síndico procurador están desfasados, pero las cifras están por mejorar.

Finanzas

Efraín Zavala Espinoza, síndico procurador, propuso conveniente incrementar el ingreso mediante estrategias previstas en la ley, netamente en el código fiscal, como el embargo de bienes, cuentas bancarias, rentas refiriéndose a predios que están ya urbanizados donde el dueño lo renta o tienen negocios y pagan como si aún estuvieran baldíos. Por otro lado sugirió establecer para el próximo año en la Ley de Ingresos una meta a cobrar no menor de 50 millones de pesos, toda vez que el padrón de contribuyentes del predial urbano establecido por el Instituto Catastral de Sinaloa tiene autorizado y definidos aproximadamente 75 millones de pesos de contribuyentes del municipio de Guasave.

En su intervención especificó que en la Ley de Ingresos al mes de septiembre del presente año los ingresos del predial alcanzan la cantidad de 22.2 millones de pesos, lo que significa un faltante de 6.4 millones de pesos para llegar a la meta de 28.7 millones que señala la Ley de Ingresos del municipio.

Dijo que hay que considerar el presupuesto al mes de diciembre del presente año, por lo que solo restan tres meses que se concluya el ejercicio fiscal, situación que considero hasta cierto punto complicada, por lo que habrán de tomarse me-didas urgentes para cumplir con las metas señaladas, un aspecto muy importante es relacionado con el impuesto predial rústico, pues al mes de septiembre se han cobrado 50 millones de pesos, y si tomamos en cuenta el presupuesto establecido en la Ley de Ingresos nos indica a cobrar 65 millones, estamos a 15 millones de la meta.