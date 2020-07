Llaman a denunciar a farmacias que excedan costos de medicinas.

Guasave, Sinaloa.- Desgraciadamente hay mercenarios en el tema de la salud que están haciendo su agosto en las ventas de medicamentos, lamentó Sergio García Montoya.

El director de Salud Municipal dijo estar enterado de la situación que están viviendo muchas familias al buscar medicamentos contra el Covid-19 en las farmacias y lo costoso que resulta adquirirlos, por lo que llamó a denunciarlos.

Están haciendo su agosto en las ventas de medicamentos que regularmente cuestan entre 60 y 70 pesos lo están vendiendo en 250, 300 o 400 pesos, entonces eso es inaudito que se comercie con la salud de alguien. Hay que acordarnos que cualquiera lo podemos ocupar, cualquiera lo podemos necesitar y debe haber en existencia”, expuso.

“Ojalá que los hospitales tuvieran la capacidad de compra que tienen estas gentes para poder comprar este tipo de medicamentos. Nosotros no hemos solicitado eso ante Profeco porque no tenemos los datos precisos de la gente, y Profeco y Coepris o quien se encargue de esto pues no puede andar casa por casa viendo.”

Esto, dijo, es algo que se escapa de las manos de las autoridades municipales y que es difícil de controlar y lo que queda es apelar a las personas que se dedican a este comercio para que no hagan de esto un mercado negro.

