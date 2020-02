Llaman a exagerar medidas precautorias por Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Ante el caso de coronavirus confirmado en Culiacán al arrojar positivo una persona a la primera prueba, el director del Hospital General en Guasave pidió a los ciudadanos no caer en pánico, aunque sí exagerar en medidas precautorias al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa. Jesús López Rodríguez señaló que tienen la prevención, que es lo importante en torno al coronavirus.

Alerta

Que no tenemos un hospital como el que hizo China en diez días, no lo tenemos, ni tenemos un montón de camas disponibles, pero sí tenemos al personal con pleno conocimiento de qué es esta enfermedad, y hemos estado trasmitiendo cuál es el comportamiento. Todos deben de saber que la característica fundamental del coronavirus no es la gravedad del caso, sino la replicación, pero no es tan grave, lo es más la influenza y la neumonía que el propio coronavirus».

Dijo que se debe prevenir con las medidas y extremar precauciones en los niños menores de 5 años, adultos mayores, diabéticos y personas con enfermedades pulmonares.

Además, afirmó que, de detectarse casos, se les dará atención y tratamiento, como se le brinda a los detectados con influenza. Reitero que el Covid-19 no es tan mortal como la gente lo está manejando, sino que es uno de los virus menos agresivos, a diferencia de la influenza.

Resaltó que se debe prevenir evitando saludar de beso y de mano, pero sobre todo lavarse las manos con agua y con jabón, usar el gel antibacterial y cubrebocas: «Que no es la solución, pero si sabemos que el virus se trasmite de las gotitas de Flügge, el hecho de traer un cubrebocas evita que se expanda a largas distancias».

Indicaciones a medias

En lo que respecta a las medidas de prevención en temas de transporte, donde se detecta el mayor flujo de movilidad a Culiacán, referente a una línea privada, se giró la indicación de implementar acciones, como desinfectar sanitarios de los urbanos de forma costaste y usar gel antibacterial y cubrebocas. Sin embargo, en un sondeo realizado por diversas líneas de autobuses y en la central camionera, los gerentes y los administradores señalaron que las autoridades de Salud aún no han emitido recomendaciones por el traslado de personas de Culiacán a este municipio, o viceversa.

El gerente de una línea de autobuses que está ubicada sobre el bulevar Central, Elías López Sánchez, informó que continúan trabajando de manera normal, tomando las precauciones normales por la enfermedad, pero no han reducido las corridas ni tampoco la afluencia de pasajeros: «Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación o recomendación por parte de las autoridades de Salud, por lo que nosotros seguimos trabajando de manera normal, solo tomando las medidas preventivas que se indican».

Por su parte, el administrador de la central camionera, Ramón Zamora Valdez, indicó que aunque tampoco han recibido indicaciones, por iniciativa propia, preocupados por la salud de los usuarios, colocarán gel antibacterial y también letreros con las principales medidas preventivas para evitar el coronavirus: «Hasta ahorita no nos han girado nada, pero yo sí estoy en el tema de que uno tiene que prevenir eso.

Yo me enteré hoy que había un caso en Culiacán, y pues esto empieza. Nosotros veremos de qué manera nosotros podemos prevenir, con gel antibacterial, poner avisos de no saludar de mano ni de beso, de acuerdo a las indicaciones que den las autoridades de Salud».