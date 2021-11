Llaman a mujeres de Guasave a aliarse para erradicar la violencia de género

Guasave, Sinaloa.- Un llamado a las mujeres a hacer alianzas y unirse para erradicar la violencia de género hizo Aurelia Leal López, coordinadora estatal de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C., y actual diputada de Sinaloa.

Durante la conferencia Primeros auxilios psicológicos para damas víctimas de violencia, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el 25 del mes en curso, mencionó que antes de la función en la que hoy se desempeña, ya tenían alianzas con Holanda, Uruguay, España y presencia en 14 estados de la república, en acciones de empoderamiento de las mujeres, porque al generarles poder van a recibir menos violencia por parte de los compañeros.

La diputada convocó a no permitir ningún tipo de agresión, ya sea de su compañero, pareja o patrones. Reiteró que ha sufrido violencia política todo el año, y no precisamente por hombres, sino por mujeres. Sin embargo, consideró necesario no victimizarse, por lo que se está defendiendo contra los ataques que ha recibido de gente sin escrúpulos. Los hombres tiran la línea y nos encajan al lugar que ellos quieren para decir se pelean entre ellas. Son muy astutos y nosotros nobles, y agarramos las cosas como nos las avientan”.

En su participación pidió seguir organizadas y actuantes, para aprovechar estrategias y la tecnología de innovación para denunciar, concientizar y defenderse, así como promover los derechos de las mujeres. Dijo que se viven tiempos difíciles, y a 30 años de seguir en la lucha por las mujeres, les reitera que no es una lucha perdida y se ha logrado avanzar a través de la historia, aunque se sigue lejos de la meta. “Cada mujer debe convertirse en una promotora de lucha y agente de cambio, las mujeres no debemos ser víctimas pasivas, sino al contrario, debemos ser guerreras en contra de la violencia de género”.

Leer más: Cabildo aprueba Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 en Guasave

El psicólogo Gabriel Ávila Gutiérrez fue el encargado de impartir la conferencia, y puntualizó que los componentes de la intervención a seguir paso a paso son el acercamiento, una evaluación inicial, establecer un contacto empático, proporcionar reaseguramiento, dimensionar la situación actual, ayudar a explorar acciones de aspectos que requieran solución inmediata y seguimiento a través de la canalización. Pero de requerir apoyo pueden acudir a las oficinas de la Asociación, por la avenida Ignacio Zaragoza No. 103-interior en la colonia Centro, donde se brinda atención jurídica y apoyo psicológico.