Llaman a no caer en estafas por visas de trabajo

Guasave, Sinaloa.- La encargada de la oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Guasave enfatizó que el trámite del pasaporte mexicano es personal y llamó a no caer en promesas de visas de trabajo cuando se pide dinero de por medio.

Explicó que las empresas estadounidenses que buscan trabajadores se contactan con ellos o con el Servicio Estatal del Empleo, a través de oficios o convocatorias.

Trámite personal

Ana Cristina Borboa López, encargada de la Oficina de Enlace, informó que las empresas extranjeras que requieren de trabajadores mexicanos lo único que le piden a los interesados es el pasaporte mexicano vigente.

“Se contactan con nosotros a través de oficios o convocatorias, o lo hacen con el Servicio Estatal del Empleo y lo único que les piden es el pasaporte mexicano con una vigencia no menor de seis meses, ellos se encargan de todo el trámite porque ellos son los interesados en llevárselos a trabajar, y no les piden dinero para nada.”

De igual manera, Borboa López explicó que el pasaporte es un trámite que no pueden realizar terceras personas.

El pasaporte es personal, porque existen la toma de huellas, de fotos y de la fir-ma del citado, no pueden tramitarlo terceras personas. Es muy importante que la gente entienda esto para que no se sigan presentando estafas de este tipo.”

Respecto a las visas de trabajo, Borboa López dijo que todo requiere un proceso y no es nada parecido a como se les indicó a las personas que fueron estafadas recientemente.

“Eso no funciona así, ellos les tienen que tramitar el permiso desde antes, no se pueden ir así nada más, es todo un proceso. Para empezar no puede ser un mexicano el que se los lle-ve y les consiga visas de trabajo, no funciona así, tiene que ser empresa.”

El llamado

La funcionaria llamó a toda la sociedad a no caer en promesas de este tipo, a que investiguen a la persona o a la empresa que les asegura el trabajo en el extranjero.