Llaman a no realizar disparos en celebraciones

Guasave, Sinaloa.- A convivir sanamente y no realizar disparos al aire que puedan poner en riesgo la vida de terceros durante la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo llamaron autoridades del municipio a la población.

Ante la mala costumbre que tienen muchas personas de disparar armas de fuego en la noche del 24 y el 31 de diciembre, Miguel Ángel Martínez Catana recomendó a la ciudadanía a no incurrir en estos actos en busca de lograr saldo blanco durante el operativo de seguridad que hay vigente.

Llamado

“Más que nada hacer un llamado a la población de que pues no hay necesidad, para celebrar la Navidad y el Año Nuevo no hay necesidad de efectuar ningún disparo porque eso puede traer consecuencias muy lamentables, pues la ojiva tiende a caer y es donde se han visto casos tristes y lamentables que no quisiéramos que pasara eso aquí en Guasave ni en ninguna otra parte”, expuso el director de Seguridad Pública Municipal.

“Creo que todos estamos deseando que tanto la Navidad como el Año Nuevo sea con saldo blanco, que todos estén muy contentos y sin ninguna novedad que lamentar.”

Participación

Para que haya resultados favorables resaltó que es de suma importancia la participación ciudadana, pues está en sus manos evitar caer en estas prácticas que otros años ha cobrado la vida de personas inocentes.

“Está en nuestras manos evitar hacer todo eso, accionar alguna arma no nada más por el gusto que se tiene porque nos podemos divertir de otra manera, hay muchas formas de convivir sin hacer uso de armamento que sabemos que es peligroso”, indicó.

Operativo

Durante estas celebraciones mencionó que estarán al pendiente con un operativo especial para recibir denuncias de ciudadanos.

“La gente ya sabe que vamos a estar muy al pendiente para que si eso llegara a pasar pues de inmediato nos vamos a coordinar para evitar que eso se siga llevando a cabo.”

En este sentido insistió en que estarán apostándole a la conciencia de los ciudadanos en busca de lograr saldo blanco en estas fiestas.