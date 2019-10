Llaman a propietarios rurales a comprobar posesión

Guasave.- Con la argucia legal de que en algún tiempo fueron te-rrenos nacionales, hay una disputa por casi cinco mil hectáreas de predios de cultivo en la zona de Palos Blancos que son reclamados para centro de población. Aunque los aproximadamente 200 propietarios de estas tierras de cultivo tienen su documentación en regla desde 1975, que les da certidumbre como legítimos propietarios, ahora están siendo requeridos por segunda ocasión para que comprueben la posesión fiscal y legal.

Atención

Melchor Godoy Gaxiola, presidente de la Federa-ción de Propietarios Rurales en Sinaloa, pidió a los productores que ya han sido notificados sobre este tema que no se intimiden y que acudan en un periodo no mayor a los 45 días que marca la ley a las oficinas de la Pequeña Propiedad, pues aunque hay certidumbre y es meramente un requisito, es necesario evitar que el proceso se complique por omisión y tenga que irse ante otras instancias.

El líder detalló que hay productores que no están acudiendo con rapidez, aunque esto no necesariamente quiere decir que vayan a ser despojados de su posesión si pudiera complicar el proceso y prolongarlo.

“Recientemente hace alrededor de dos meses se nos notificó sobre esta situación, que venía otra investigación y que había que convocar a los dueños pa-ra que nuevamente demostraran documentalmente su propiedad. Han estado acudiendo a entregar su documentación y hemos ido avanzando, no con la agilidad que quisiéramos, porque hay gente que a pesar de que se les ha convocado no ha acudido.” Detalló que está comprobado que este predio no está apto para repartir, sin embargo lo único es que están insistiendo a los propietarios a que acudan para evitar complicaciones. “Lo único es demostrarle al comisionado que manda el gobierno federal que ellos tienen toda su documentación que los acredita como propietarios.”

Oportunidad

Godoy Gaxiola indicó que la organización dará acompañamiento legal a los campesinos que lo requieran sin que esto les genere un costo. “Van a pagar lo mínimo en caso de que así se requiera, serían detalles mínimos como papelería, pero en sí el proceso lo llevará la organización”.