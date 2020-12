Llaman a renovar y recoger la credencial de elector en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante la pandemia, el Instituto Nacional Electoral amplió hasta el mes de febrero el plazo para la realización de cualquier trámite que tenga que ver con la credencial de elector, desde cambio de domicilio hasta la renovación.

El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04 informó que aquellas personas que no alcancen a realizar dicha renovación sí podrán emitir el voto en el próximo proceso, pese a que la credencial ya haya perdido vigencia.

Ampliación

José Frayre Carrizoza detalló que la campaña para realizar trámites referentes a la credencial de elector finalizaba el 15 de diciembre, sin embargo, por el tema de la pandemia, se decidió ampliarla hasta el mes de febrero.

Detalló que dicha ampliación es debido a que muchas personas tienen temor de acudir a realizar el trámite y muchas otras pudieran estar pasando por la enfermedad, sin embargo enfatizó que quienes no alcancen a realizar el trámite sí podrán emitir el voto en el siguiente proceso.

“Esto es debido a la pandemia, porque hay gente que tiene temor de salir para hacer ese trámite y es entendible o personas que pudieran estar enfermas y que para su recuperación ya pase el tiempo de la campaña de las reposiciones, pero hay una buena noticia, sí van a poder ejercer su derecho. Aquellas personas que no alcancen a renovar la credencial van a poder ejercer el voto, esto nos indica que va a alargarse la vigencia de esas credenciales.”

Atención

El funcionario indicó que se está trabajando en horario normal, de las 8:00 hasta las 23:00 horas en el módulo fijo, mientras que los módulos móviles, que ahora permanecen también fijos en Juan José Ríos y en El Fuerte, trabajan de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Detalló que aunque el personal saldrá de vacaciones a partir del día 29 de este mes y regresarían aproximadamente el 2 de enero, se tendrán guardias para atender a la ciudadanía, solo con cita previa.

El llamado

Frayre Carrizoza señaló que actualmente se tienen 2 mil 800 credenciales ya listas para ser entregadas, pero que la ciudadanía no ha acudido por ellas, por lo que llamó a no dejarlas sin función.

Aquellas personas que ya hicieron su trámite, pedirles que no nos dejen su credencial en el módulo porque esa credencial, de no entregarla, se tendrá que resguardar y no podrán ser utilizadas, por eso es importante que vayan por ella.