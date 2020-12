Llaman a vacunar contra la influenza a menores de 6 años en Guasave, Sinaloa

Guasave.- Ante el cambio de clima y las enfermedades que este puede causar, la Dirección de Salud Municipal de Guasave, Sinaloa, está haciendo el llamado a la población para que se apliquen la vacuna contra la influenza, sobre todo a niños menores de 6 años, sector en el que no se ha tenido buena respuesta.

Añadió que es importantísimo cumplir con el esquema de vacunación para evitar afectaciones a la salud de los menores.

Baja respuesta

Sergio García Montoya, director de Salud Municipal, informó que es vital que tanto adultos mayores, como niños menores de 6 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, acudan a aplicarse la vacuna contra la influenza, y en el caso de los menores, cumplir con el esquema de vacunación.

“La aplicación de las vacunas es fundamental para prevenir enfermedades respiratorias; para el adulto mayor la de la neumonía e influenza y para los niños menores de 6 años también la de la influenza y tener todo el esquema de vacunas que proporciona la Secretaría de Salud, y mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas también deben de aplicársela.”

García Montoya detalló que aunque se está dando prioridad en la vacunación contra la influenza a adultos mayores y a niños menores de 6 años por ser grupos vulnerables, estos últimos no están acudiendo y es necesario que lo hagan para prevenir la enfermedad.

“Sigue siendo prioritaria la vacunación a adultos mayores y a niños, pero es completar esquemas en niños menores de 6 años, porque la gente no está acudiendo; en menores estamos teniendo problemas, según los reportes de la Secretaría.”

El funcionario detalló que con ese sector poblacional no solo están teniendo problemas para la aplicación de la vacuna contra la influenza, sino para que cumplan también con todo el esquema de vacunación que la Secretaría de Salud maneja.

Añadió que este año ha sido más difícil debido a que precisamente por la pandemia las brigadas de vacunación no han podido trabajar al 100 por ciento, pues la gente no está abriendo las puertas de sus hogares.

“Las brigadas no están funcionando al 100 precisamente por la pandemia, la gente no abre su casa y tienen razón, pues se nos pide no recibir a extraños y sería contradictorio; entonces se está optando por hacer un llamado para que acudan ellos a aplicarse las vacunas.”

El llamado

El doctor, además de insistir en la vacunación, pidió a la ciudadanía en general tomar medidas preventivas contra el frío, pues ya empezarán a repuntar las enfermedades respiratorias como tos, gripa, bronquitis y otras.

“Esperemos que la gente acate las medidas de cubrirse, de usar en su momento chamarras, no salir las personas adultas mayores y los niños no sacarlos antes de las 10 de la mañana si no hay necesidad, y a partir de las 6 de la tarde protegerse de los vientos o del frío.”