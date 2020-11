Llegará la justicia divina en caso Guerrero, pero exigen justicia legal

Guasave, Sinaloa.- Ha pasado un año del asesinato del ex secretario del Ayuntamiento de Guasave, José Luis Guerrero Sánchez y la justicia penal no ha permitido determinar y dar castigo a los responsables, para que paguen con la ley del hombre por lo que hicieron. Pero no ha sido por falta de pruebas o por falta de gestión, aseguró la alcaldesa Aurelia Leal López.

La munícipe dijo que se ha reunido con el fiscal del estado Juan José Ríos Estavillo, así como con el gobernador, con la finalidad de aportar pruebas que sumen a la investigación y ayuden a seguir la línea correcta. Por ello la mandataria aseguró en su mensaje que si no se acciona es por falta de voluntad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Homenaje

En honor a la memoria de José Luis Guerrero Sánchez se llevó a cabo un homenaje, en el cual estuvieron presentes sus hijos, su mamá, hermanos, familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Maura Guerrero, hermana del fallecido y quién actualmente es directora del DIF Guasave, dirigió un mensaje a los presentes, en el cual Maura Guerrero se dijo Orgullosa de haber tenido un hermano tan sobresaliente.

Una persona derecha a quien si algo no le gustaba se los hacía saber de frente.

Hermana eres mi amiga, eres como una madre, y así fue yo nunca lo abandoné desde niños de toda la vida siempre estuve al pendiente de él. Todo lo que logró fue gracias a su humildad y a su buen corazón. Fue parejo no tenía colores y no hacía distinción”, de externó.

Asistentes en el primer aniversario luctuoso de José Luis Guerrero Sánchez/El Debate

Agradeció a los presentes y dijo que en las acciones que desempeña la administración sigue el legado de su hermano, quién trabajó en todo momento al lado de la alcaldesa Aurelia Leal López.