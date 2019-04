Llenan de arte y cultura la isla de los poetas locos

Guasave, Sinaloa.- Para nadie es desconocido que año con año en una parte de la bahía de Navachiste se concentra un grupo de apasionados por el arte. El Festival Internacional de las Artes congrega a decenas de personas que inician su arribo desde el Domingo de Ramos en la tarde y siguen llegando más incluso antes de dar por clausuradas las actividades.

La característica común es su afición por la música, la poesía, la danza, la escultura, pero sobre todo, esa naturaleza que solo la bahía de Navachiste les puede ofrecer.

Llamado

Ricardo Baldor Isidoro, coordinador general de programación, señaló que a las actividades de este festival que lleva 27 años realizándose se han sumado algunos artistas locales y dos escultores de Corerepe. Aunque hay interesados hace falta que haya más personas que se integren, que escriban, esculpan y dancen ahí, alrededor de una fogata, iluminados por la luna y las estrellas.

Actividades. Canciones inéditas, poesía, esculturas, danza, folclor y talleres de distintas actividades se realizan en el Festival Navachiste. Las actividades inician a temprana hora y culminan ya entrada la noche.

“Pero más que nada vienen y nos toman a los que organizamos y los que existimos como los locos, dicen “¡hey son los loquitos, los poetas locos!”, incluso a este lugar se le llama la isla de los poetas y en algunos lugares le agregan locos”, relata.

Yo creo que en todo ser humano hay cierta locura, una locura controlada que nos permite vivir y rspetar a los otros, pero si leyeramos los pensamientos de los demás imagínense, quizás hasta para la locura pero la diferencia es que no lo hacemos.”

Amor por el arte

A Navachiste se va a desplegar cierta locura a través de las actividades artísticas, entonces de cierta forma tienen razón, se está loco, señala Baldor Isidoro.

Sí, es una locura creativa entonces lo que pienso es que tienen razón, pero ellos también son bienvenidos que vengan a desplegar cierta locura”.

Necesidad

Para los organizadores ya no resulta extraño que los llamen locos, pues incluso Antonio Coronado Guerrero ha externado que están muy contentos de su locura, pues es la que los mueve todo el año con miras a cumplir el objetivo.

“Estamos muy contentos que nuestra locura... porque todo mundo apostaba a que esto no fuera posible, no hay agua nos dicen, no hay luz, no hay teléfono, por eso quiero hacerlo ahí les dije porque no hay, si vamos a ir a donde todo mundo hace lo mismo pues ¿qué caso tiene?, quiero hacer algo diferente y lo hicimos y lo hemos mantenido más por terquedad que por apoyo gubernamental, es un milagro Navachiste, un milagro cultural”, indicó el día de la inauguración.

Asistencia

A este festival anual llegaron creadores del Distrito Federal, Estado de México, específicamente de Chimalhuacán y Ciudad Nezahualcoyotl; de Colima, Puebla, Guadalajara y Argentina.

Sin embargo detalla que a veces resulta saber de dónde llega tanta gente, pues hay gente que acude por su cuenta y no avisa, solo llega y disfruta las actividades y el paisaje.