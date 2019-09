Llevan tres semanas sin clases en la primaria de Playita de Casillas

Guasave.- Desde el lunes 26 de agosto los pa-dres de familia de la primaria indígena Gil Ávila Valencia, ubicada en la comunidad Playita de Casi-llas, mantienen la toma del plantel, pues reclaman que se rehabiliten las instalaciones de la escuela. Y es que aunque el secretario de Educación Pública, Alfonso Mejía López, acudió desde el pasado 29 de agosto y se comprometió a que se realizarían mejoras, compromiso que reafirmaría el 30 de agosto el titular del Insti-tuto Sinaloense de la Infraestructura Educativa, Álvaro Ruelas Echave, a la fecha no ha habido más avances que la instalación del cableado para el servicio de energía.

Desesperación

“Ya no ha venido nadie y aquí seguimos en las mismas, los niños ahorita ya no vienen, solo nos presentamos los padres de familia, la escuela sigue tomada, el tema eléctrico quedó resuelto a medias porque aunque ya están las mangueras no han bajado la luz”, señala Carmen Escalante, madre de una alumna de sexto grado.

Dicen que después de estos trabajos ya no acudió nadie a darles un explicación para informarles qué es lo que prosigue. “Hemos estado haciendo unas llamadas con gente del secretario que nos ha atendido muy bien la verdad pero lo que nos dicen es que no hay un contrato de obra para que ya se empiece a trabajar aquí en las instalaciones.”

Agregó que la noche del martes sostuvieron una plática con el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, David Zúñiga Villanueva, quien les mencionó que hay un protocolo qué seguir y tiempos que esperar.

“Aquí el detalle es que hay tiempos que esperar pero también hay que ver qué tanto tiempo es el que nuestros niños se van a quedar sin clases”, destacó la madre de familia.

Aunque de inicio se consideró que mientras se realizaban los trabajos de rehabilitación en la escuela podrían utilizar las instalaciones de la universidad indígena que no está operando y se ubica en la misma comunidad, esta idea se descartó porque los salones tampoco tienen servicio de energía eléctrica.

La inconforme destacó que de manera extraoficial les hablan de tiempos largos para que inicien los trabajos, “pero pues cómo le hacemos con las clases, nosotros como padres sabemos que estamos afectando las clases y nos preocupa que los niños se estén atrasando, pero somos también conscientes de que esto es algo por lo que tenemos que pasar para que rehabiliten la escuela.”

Atraso

Dalia Azucena, directora del plantel, detalló que pese a que no hay clases los profesores se han presentado todos los días cumpliendo con el horario que establece la SEP.

Se dijo preocupada por la situación pues los 87 estudiantes que tiene el plantel se están retrasando en su aprendizaje. “Los niños están perdiendo, aquí la preocupación más grande es por los niños de primer grado que se están retrasando en aprender a leer, nos ponen un periodo de evaluaciones y nos estamos quedando atrás.”