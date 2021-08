Lluvia de 30 milímetros provoca afectaciones en toda la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El director de Protección Civil informó que la lluvia de 30 milímetros que cayó ayer en Guasave provocó afectaciones en todo el municipio, además, en la ciudad muchas calles se inundaron y hasta una pareja fue salvada de ahogarse.

Macario Gaxiola Castro destacó que por segunda ocasión una pareja de adultos mayores quedó atrapada en el paso a desnivel ubicado por la México 15, por lo que fueron auxiliados por bomberos.

Señaló que con la copiosa lluvia, a pesar de que solo duró hora y media, muchas zonas de la ciudad de Guasave resultaron afectadas debido a que varias calles se inundaron por completo, siendo la zona centro, la calle Heriberto Valdez y el bulevar Insurgentes, las que más agua acumularon.

Afortunadamente en ninguna casa sufrieron filtraciones, resaltó, pero los camiones no respetaban los límites de velocidad, generando olas que provocaban que accediera el agua a algunos de los domicilios.

Destacó que pusieron en marcha bombas para drenar todo el líquido en las calles que más se inundaron con la finalidad de que la gente tuviera acceso a sus casas, de igual manera se destaparon todas las alcantarillas para que bajara más rápido el nivel del agua en las zonas más afectadas.

Señaló que el hecho de que las alcantarillas y las bocas de tormenta en la ciudad se encontraran limpias, ayudó mucho en el trabajo que se tenía que realizar, debido a que hace una semana se había realizado una jornada de limpieza por parte de Obras Públicas.

“Afectaciones en las casas no hubo, se cayó un árbol en frente de un motel y las bombas anduvieron a 2 mil por hora para que la gente pudiera acceder a sus casas, destapando alcantarillas para que fluya más el agua, porque quieras o no se taponean las bocas de tormenta y hay que estar al pendiente”, explicó el director de Protección Civil.

Destacó que una familia quedó estancada por segunda vez en el paso a desnivel que se encuentra por la México 15, donde se encontraban dos adultos mayores, a pesar de que fueron advertidos por los residentes de dicha área para que no cruzaran, pero de igual manera lo hicieron, por lo cual tuvieron que ser auxiliados por los bomberos.

Comentó que en la comunidad de Guasavito una palmera se incendió al caerle un rayo, por lo cual se partió en dos, pero la misma lluvia evitó que el fuego se propagara, por lo cual no se reporta ninguna persona o casas afectadas por esa situación.

“Esta lluvia no estaba pronosticada, los meteorólogos informaron que llegaban hasta Angostura las tormentas, las fuertes lluvias, pero en Guasave no marcaban lluvias fuertes, no nos dio chance de revirar cuando llegó la lluvia”, finalizó Gaxiola Castro.

