Lluvia deja afectaciones en varias partes del municipio

Guasave, Sinaloa.- La lluvia que se registró la noche del miércoles dejó afectaciones en el municipio, como viviendas inundadas en la comunidad La Pichihuila, carreteras y edificios bloqueados por árboles caídos, además de sectores intransitables, debido a la acumulación de agua en la ciudad.

Protección Civil y autoridades municipales realizaron recorridos por los sectores afectados para valorar los daños.

Postes de luz a punto de caerse.

Afectaciones

Mijaíl López Espinoza, director del Instituto Municipal de Protección Civil, informó que cayeron aproximadamente 30 milímetros y que las afectaciones hasta el momento no han sido cuantiosas.

“Afortunadamente los daños que se han dado no son de cuantía hasta ahorita, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pero sí es algo significativo, pues sí se registraron afectaciones.”

Alcantarillas tapadas con basura.

Dentro de las afectaciones que se presentaron Protección Civil atendió llamadas en donde se reportaban árboles caídos que bloqueaban carreteras y también la entrada a algunas oficinas. Asimismo, en El Cubilete un árbol cayó encima de dos vehículos, causando daños fuertes en uno de ellos.

Atendimos varios reportes de árboles caídos, como el de la Conagua, en donde la entrada al edificio estaba obstruida, también, a la 1 de la mañana nos reportaron que cuatro árboles estaban bloqueando la carretera a La Trinidad, también fueron retirados. y se sigue trabajando en eso, pues son reportes muy dispersos”.

Trabajos de desagüe en el lateral.

Inundación

En la comunidad La Pichihuila un total de 15 familias se vieron afectadas con la lluvia.

El agua del dren que pasa a un costado de dicho asentamiento alcanzó a entrar a dos viviendas, en donde las pérdidas no fueron cuantiosas.

“Tuvimos el reporte de que en esta comunidad se habían inundado unas viviendas, realizamos un recorrido para verificar las condiciones, fueron dos viviendas en las que el agua sí alcanzó a entrar a lo que es la casa en sí, y en al menos 10 más entró pero solo a los solares. En las casas afectadas las pérdidas son mínimas en cuanto a lo material”, mencionó el director de Protección Civil.

Habitantes intentan destapar una alcantarilla en la colonia Revolución.

Mijaíl López resaltó la labor de los módulos, pues al realizar el mantenimiento debido a los drenes y canales los riesgos de inundación en varios sectores han disminuido.

En la medida de las posibilidades de los módulos, quienes son los que les dan mucha atención a este tipo de situaciones, están trabajando y dándole el servicio y mantenimiento que requieren los drenes para evitar más situaciones de este tipo y que ésta sea, en todos casos, de mínimas consecuencias.”

En la ciudad los laterales de la carretera Internacional y el puente a desnivel permanecieron cerrados mientras personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos realizaba trabajos de desagüe, pues la lluvia provocó que se inundaran.

Motociclista tuvo que circular por la banqueta.

Prevención

Al ser cuestionado sobre las medidas que se están tomando para prevenir más situaciones como la registrada en la comunidad La Pichihuila, con drenes y otros arroyos, López Espinoza detalló que han estado atentos a los reportes que la misma ciudadanía realiza.

“Hemos estado atentos a los reportes y lo hemos pasado a los módulos para que hagan lo conducente. Por ahí una persona estaba reduciéndole la caja a lo que es el arroyo frente a La Florida y tuvimos que poner un letrero para que no se siguiera trabajando en ese aspecto, y con eso se frenó, esperemos que ya no se vuelva a dar, porque se trata de que la caja de los arroyos, de ríos, de canales y de drenes no se reduzcan, para prevenir inundaciones como la registrada.”

Árbol cae sobre dos carros en El Cubilete.

El funcionario aprovechó para hacer el llamado a la ciudadanía en general a mantenerse atentos de las indicaciones y los pronósticos oficiales, además de reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los guasavenses.

Que nos llamen, que no duden en buscarnos si así lo requiere la situación, nosotros canalizamos los reportes con la autoridad competente en dado caso de que no nos corresponda a nosotros, también es fundamental que se mantengan atentos a las indicaciones que se brinde y a los pronósticos oficiales”, finalizó.

El paso a desnivel se inundó y permaneció cerrado.

Alcantarillas tapadas

En varias calles de la ciudad se estancó el agua debido a que las alcantarillas estaban tapadas con restos de bolsas y botellas de plástico, envolturas de comida, hojas y ramas secas.

Las autoridades enfatizaron en la importancia de que la ciudadanía no tire basura en las calles, pues es un mal que en esta temporada ocasiona bloqueos en el drenaje, por lo tanto inundaciones e incluso derrames de aguas negras.