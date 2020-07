Lluvias dejan apagones, árboles caídos y desabasto de agua

Guasave, Sinaloa.- Las lluvias registradas durante la noche del miércoles dejaron en el municipio algunas comunidades y colonias sin energía eléctrica, lo que ocasionó también que no se tuviera el servicio de agua potable, además de árboles caídos que bloquearon algunos caminos en comunidades, señaló el director general de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra.

El funcionario señaló que la precipitación fue de 20 milímetros y en los laterales de la carretera fue en donde se tuvieron problemas de encharcamiento de agua, por lo que se tuvo que colocar una bomba para desaguar la zona.

“Tuvimos el reporte de muchas zonas afectadas por los apagones registrados, porque más que lluvia fueron los fuertes vientos los que causaron problema, como la caída de varios árboles que en algunas comunidades bloqueaban los caminos y Protección Civil se tuvo que hacer cargo de retirarlos en la madrugada; en cuanto a la ciudad, no hubo problemas de inundación, a excepción de los laterales de la carretera, en donde hubo encharcamiento y se colocó una bomba para sacar el agua.”

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Rolando Gálvez Favela, señaló que una vez más se están limpiando las alcantarillas y bocas de tormenta para evitar inundaciones, pero enfatizó que es necesario que la ciudadanía colabore con no tirar basura en las calles, ni en los registros de drenaje, pues es un problema que se tiene de manera constante, y que provocará en caso de una lluvia más fuerte o más prolongada, serias afectaciones de inundación.

Es muy importante que la gente nos ayude con no tirar basura, es la tercera vez que se limpiarán las alcantarillas y las bocas de tormenta porque la gente insiste en no hacer caso; lo bueno fue que no llovió por mucho tiempo, si no, hubiéramos tenido varios puntos afectados.”