Lluvias dejaron daños totales en 630 hectáreas de cultivos

Guasave, Sinaloa.- Alrededor de 433 hectáreas de frijol y 127 de garbanzo sufrieron pérdidas totales debido a la humedad generada por las lluvias de la semana pasada.

Doroteo Almeida Armenta, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 134, detalló que en el cultivo de maíz sufrieron daños alrededor de 70 hectáreas al registrar taponamiento. Es decir, se había sembrado pero no llegó a salir la planta.

Afectación

En daños parciales hasta ayer se tenían reportadas mil 770 hectáreas de frijol y de garbanzo 200 hectáreas más, mientras que de tomate se dañaron parcialmente 37 hectáreas, de tomatillo fueron 30 hectáreas, de chile anaheim 13 hectáreas y de cacahuate seis hectáreas.

Recuento de daños

La inspección no se pudo hacer antes por las condiciones propias del mal estado de los caminos, de no tener acceso a todos los predios, por eso las condiciones de los números que se brindan son preliminares, sin llegar a ser los reales”, expuso.

“En los daños totales son situaciones que no hay reversa, la gente tiene que volver a sembrar; el problema en la mayoría de los casos fueron predios que ya se les había dado el primer riego de auxilio o en su defecto predios que no tienen una topografía regular, que tienen bajos, que hay encharcamientos o parcelas que en realidad no tienen desagüe, sobre todo en los terrenos de aluvión que son terrenos donde el frijol se siembra abajo y en la situación de terrenos de barrial pues hay más salvedad porque son terrenos donde el frijol lo establece encamado”.

Horticultura. En el reporte de daños parciales también se consideraron de tomatillo, que fueron 30 hectáreas, y de chile anaheim 13 hectáreas, sin embargo al tratarse de daños parciales los productores pueden rescatarlos realizando algunas aplicaciones.

Sin apoyo

El representante agrícola dijo que seguirán revisando más predios, por lo que no descartó que siga habiendo reportes de daños por parte de los productores.

Aunque se ha hablado de un programa de apoyo por siniestros, dijo que en este caso no son susceptibles debido a que no se cubre la extensión necesaria. Es decir, los daños no fueron tan impactantes.