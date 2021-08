Lluvias posponen la recolección de basura en puntos de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El director de Servicios Públicos señaló que han tenido descuidado el tema de la recolección de basura en el municipio de Guasave, debido a que estuvo lloviendo mucho la semana pasada, y en las partes en las que no se podía continuar con la ruta, se suspendía la labor, ya que el agua ocasiona lodo, por lo que cada vez que el clima se encuentra así, se suspende la recolección.

Antonio Hernández Balverde dijo que la suspensión es por seguridad, ya que los caminos que no están pavimentados, y de hecho en la misma ciudad se les dificulta el realizar el servicio, debido a que se encharca el agua y se inundan las vialidades, por lo que optan mejor por posponerlo hasta que haya condiciones.

También comentó que continúan con la ruta ya que pasa la lluvia, siempre y cuando sea posible que se realice la recolección de basura. Indicó que se ha suspendido el servicio, ya que se han presentado lluvias de noche y optan por pasar todo para el día siguiente y continuar hasta dos días después.

El director de Servicios Públicos comentó que le han estado llamando de las escuelas, ya que se acerca el regreso a clases presenciales y les mandaron un oficio para que los apoyen con la atención en los planteles.

Destacó que su obligación no es darle el 100 por ciento de atención a las escuelas, ya que cuentan con su personal de intendencia, pero las escuelas argumentan que hay personas que no pueden mandar de intendencia por la misma pandemia.

Leer más: Conoce a Doña Evarista, la mujer de 111 años que vive en la sierra de Sinaloa

“Nosotros también estamos expuestos a la pandemia, entonces no sé por qué ellos argumentan que no pueden mandar a su personal de intendencia a que le den mantenimiento los planteles solo porque hay covid-19, pues ellos trabajan solos, no hay riesgo de contagio porque no han tenido clases presenciales”, resaltó Hernández Balverde.