López Rodríguez con aspiraciones firmes, pero sin propuestas oficiales

Guasave, Sinaloa.- Jesús Antonio López Rodríguez, director del Hospital General de Guasave, indicó que nunca ha escondido sus aspiraciones políticas, y aunque aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta oficial por parte de algún partido político, no se excluye de ninguno.

López Rodríguez señaló que no tiene conflicto de interés y que se lleva bien tanto con los priistas, con los panistas y con los perredistas, aunque dijo “a algunos no les caeré bien, porque no soy monedita de oro, pero yo no me excluyo de ningún lado”.

El doctor enfatizó que sigue haciendo su trabajo como director del Hospital General, esperando a que los tiempos se acomoden, pero recalcó que sus aspiraciones políticas siguen firmes.