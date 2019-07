Los 18 alcaldes del estado podrán comparecer por nepotismo

Guasave.- Los 18 alcaldes de Sinaloa podrán comparecer ante el Congreso del estado por temas como nepotismo, tráfico de influencias e intereses personales al interior de sus administraciones, indicó la diputada local Flora Isela Miranda Leal.

Es un tema donde se le está solicitando al titular del Órgano Interno de Control o al Síndico Procurador que si hay una denuncia ante los Ayuntamientos en los temas de conflictos de intereses nepotismo, tráfico de influencias, éstos sean revisados. Dijo que este es un exhorto que hizo la diputada panistas Roxana Rubio, mismo que al ser turnado a comisiones se acordó que en los 18 municipios se tenga que rendir cuentas sobre estos temas.

“Esto quiere decir que una vez notificados que ahorita no tengo la fecha a la mano de si ya fueron notificados pero a partir de entonces tienen 45 días para que ellos nos aclaren todas las denuncias que se tengan en los municipios, sobre todo en los más mencionados donde se dice que hay mucho tráfico de influencias.” Cuestionada respecto a si en Guasave hay indicios de estas prácticas, Miranda Leal dijo que hay algunos señalamientos pero no tienen ninguna denuncia oficial.

Dijo que hasta ahorita no hay alguna medida que les indique que es lo que se hará en caso de que se encuentre a muchos parientes trabajando al interior de los ayuntamientos. “Hasta ahorita no hay una medida pero lo que se habrá de hacer surgirá de un acuerdo de las comisiones porque justamente es lo que no se quiere influyentísimo ni que haya familiares.”

Agregó que no solo se trata de familiares de los alcaldes y secretarios si no hasta el grado de directores y regidores. “O sea que no haya familiares trabajando porque tengan esa palanca como coloquialmente decimos.”

Dijo que lo oficial deberá hacerlo el Órgano Interno de Control, indicó la denuncia se puede hacer también directamente al Congreso. “Con que haya una denuncia ya nosotros podemos hacer las revisiones.”