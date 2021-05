Los 3 millones de pesos no son nada ante el total del adeudo: Líder sindical de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Tras haber permanecido la primera noche en la explanada del Palacio Municipal de Guasave, como manifestación por el adeudo que se tiene con los trabajadores sindicalizados de la Jumapag, el líder enfatizó que seguirán ahí los días y las noches que sean necesarios, luchando por sus derechos.

Añadió que efectivamente recibieron el depósito de 3 millones de pesos, pero criticó que no fue distribuido de manera equitativa.

Israel López Cortez, líder del sindicato de la paramunicipal, aclaró que los 64 trabajadores que la gerente señaló de tener un mes sin trabajar, lo único que no están haciendo es la multifuncionalidad.

“Ellos se presentaron para realizar su función y ellos como empresa no aprovecharon, no pudieron, les hacían falta jefes de cuadrillas, plomeros, y bueno, los trabajadores no la pueden hacer de jefes de cuadrilla cuando son peones, tienen su categoría y quieren que realicen funciones para las cuales no fueron contratados, cosa que no vamos a hacer”.

López Cortez indicó que con las negociaciones que se estaban llevando a cabo, habían pensado en volver a la multifuncionalidad, sin embargo, recalcó que eso quizá ya no sea posible después del trato que han recibido los sindicalizados.

“Aunque arreglemos, lo más probable es que la multifuncionalidad no regrese, porque es como si le pidieran a la alcaldesa, con el debido respeto, la manden a destapar un drenaje, a hacer funciones que no le corresponde, no lo va a hacer, así tampoco nosotros”.

El líder sindical confirmó que se recibió el depósito de los 3 millones de pesos que las autoridades informaron se daría la tarde del miércoles, pero enfatizó que se hizo de manera desigual.

“No depositaron parejo, a los activos les depositaron, a algunos dos quincenas, a otros ninguna, a nuestro secretario, y a tu servidor tampoco se nos depositó nada porque somos los que hemos estado en las pláticas, es una manera represiva que tiene el Gobierno con los trabajadores; a los jubilados A solo se les depositó una quincena incompleta, y a los jubilados B ninguna, fue un cochinero lo que hicieron”.

López Cortez reiteró que en los meses de marzo y abril se captaron 18 millones y medio de pesos en la Jumapag y no la cantidad que expuso la gerente actual durante la rueda de prensa del miércoles.

“En marzo y abril la recaudación sí subió a 18 millones y medio de pesos, nos lo confirmó la exgerente Nubia Puente, y nosotros sabemos que sí ingresó porque estamos pendientes de los sistemas, de lo que está ingresando a diario, y siguen sin dar respuesta de dónde quedó ese dinero”.

Ante esa situación, los sindicalizados señalaron que permanecerán en el plantón hasta que se les dé una solución verdadera ante el adeudo y no una “aspirina” como la que recibieron.

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, los días y las noches hasta que nos den una solución que no sea una aspirina; de 8 quincenas que nos deben a los activos, todavía se les deben 6 a algunos aún con el depósito y a muchos de los jubilados se les siguen debiendo las 11 quincenas; y ahí queda demostrado que sí hay recursos, dicen que no hay, pero en cuestión de horas salieron 3 millones de pesos”.

El líder del sindicato de la Jumapag aseguró que su manifestación no tiene nada de político y fue enfático al decir que si se les pagara lo que se les debe, no estuvieran ahí en esas condiciones.

Añadió que todos los trabajadores tienen el derecho de elegir de manera libre a qué candidato apoyar y en caso de ser a un partido diferente al que gobierna, se debe de respetar y no de utilizar como una evasiva para cumplir con sus responsabilidades como autoridades.