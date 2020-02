Los acuicultores van a estar protegidos del TLC: Rocha Moya

Guasave, Sinaloa.- Que se conviertan en su asesor y le digan qué es lo que no quieren que se incluya en el Tratado de Libre Comercio con Ecuador le mandó decir el senador Rubén Rocha Moya a los pescadores y acuicultores de la entidad, además de asegurar que él buscará protegerlos y descartó cualquier riesgo en la actividad que conlleva la captura de camarón.

Aunque el presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado habló del riesgo que corren si el gobierno mexicano firma el TLC con Ecuador, el senador de la república aseguró que los van a proteger y que él lo va discutir y proponer “porque no puede aplicarse el tratado mientras no lo apruebe el Senado, pues los tratados son facultad exclusiva del Senado”.

Planteamiento

“Primero, no hay ningún Tratado de Libre Comercio con Ecuador, el Tratado que firmamos y que nosotros aprobamos en el Senado es con Canadá, Estados Unidos y México, ese no tiene que ver con Ecuador, hay posibilidad de firmar un tratado con Ecuador, me lo plantearon acuicultores de Culiacán en El Dorado, a propósito de ese temor pero nosotros en el Senado somos los que aprobamos los tratados y lo vamos a ver”, expuso.

Los acuicultores van a estar protegidos por nosotros mismos en el caso de que hubiera ese tratado con Ecuador, les informo a ustedes, solo es un proyecto que ni siquiera nos han mandado al Senado, no hay tal, no hay fecha de cuándo va estar este tratado, lo están discutiendo entre los poderes ejecutivos de Ecuador y México pero cuando ellos lleguen a un acuerdo necesitan mandarlo al Senado para que nosotros lo revisemos y lo aprobemos.”

Situación

Dijo que aún no saben qué están planteando en el tema de que si van a importar camarón, pues el país exporta y este es un tema que no debe preocupar.